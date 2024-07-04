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中國海警頻騷擾台日菲！惹惱區域各國　揮刀斧、斷手指、丟催淚彈

▲▼菲律賓軍方慰問在南海遇中國海警衝突時，失去右手拇指的海軍人員。（圖／翻攝自Facebook／Armed Forces of the Philippines）

▲菲律賓軍方慰問在南海遇中國海警衝突時，失去右手拇指的海軍人員。（圖／翻攝自Facebook／Armed Forces of the Philippines）

記者陶本和／台北報導

台灣籍澎湖漁船2日晚間因捕魚誤入中國內水，遭中國海警登檢扣押，海巡署雖緊急派艦艇馳援，卻因已深入對方內水，為免衝突升高而停止救援。事實上，不是只有台灣漁船首度遭到中國扣押，甚至對日本、菲律賓等第一島鏈諸多國家，也有各種強勢作為，除了弄斷他國海軍人員手指，還搶設備、搶補給品、揮舞刀斧、戳刺充氣船、施放催淚彈等，讓區域各方不勝其擾。

國安人士受訪時表示，中國海警船昨日除了扣押我國漁船，同日下午也進入日本沖繩周邊領海，緊鄰日本漁船同步航行，甚至要求該漁船離開。他攤開公開資訊指出，在6月20日至24日間，中國海警船也在釣魚台列嶼附近宣稱採取「必要管控措施」，並「警告驅離」數艘日本漁船，期間甚至與日本海上保安廳船隻對峙。

根據日媒報導，中國海警船幾乎每天在釣魚台列嶼周邊日本聲稱的「領海」外側「鄰接區」航行，連續航行的天數高達近200天之多。

除了台灣跟日本之外，國安人士表示，中國在南海與菲律賓的衝突同樣很粗暴，好比6月17日，2艘執行補給任務的菲律賓海軍充氣船，遭到超過8艘中國海警船隻持續衝撞，中方人員並登船奪走槍枝、導航設備與補給品，造成數名菲國海軍受傷，其中1人甚至右手拇指斷裂。

根據菲律賓軍方所公布的影片，中國海警人員在甲板上揮舞刀斧等武器，用棍棒與刀具重擊、戳刺菲國充氣船，菲律賓透過影片表示「暴力衝突期間，中國海警還施放催淚瓦斯加劇混亂，同時持續鳴響警報以進一步干擾通訊」。

事實上，中國針對周邊水域挑釁的行為，已經是國際社會所關注的，今年6月在義大利召開的「七大工業國集團」（G7）領袖峰會發表聲明中，特別點出此事。根據聲明內容，強調反對中國在南海出動海警及海上民兵，多次妨礙他國的公海航行自由。

▼ 中菲南海衝突，中國海警持斧頭威脅，持刀刺破菲律賓海軍充氣艇。（圖／翻攝自Armed Forces of the Philippines）

▲▼ 中菲南海衝突，中國海警持斧頭威脅，持刀刺破菲律賓海軍充氣艇。（圖／翻攝自Armed Forces of the Philippines）

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