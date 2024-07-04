早上要讀ㄗㄠˇ「‧ㄕㄤ」？他查教育部辭典傻了　內行解惑

▲原PO發現早上讀音標為「ㄗㄠˇ ‧ㄕㄤ」。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本）

記者鄺郁庭／綜合報導

「我真的沒讀書…只有我現在才知道嗎？」一名網友意外發現，「早上」的讀音並非他熟悉的「ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ」，「上」要讀輕聲的「‧ㄕㄤ」。話題掀熱議，不少人疑惑，「什麼時候改了？」就有網友解釋，「重編本是以前到現在的所有音，真正要教學或是查現在教育部規定的音，要用簡編本。」

有網友在「Threads」貼出截圖，他在搜尋引擎上輸入「早上注音」，出現在最上面的是「教育部重編國語辭典修訂本」的結果，顯示的讀音是「ㄗㄠˇ ‧ㄕㄤ」。原PO不禁直呼自己，真的沒讀書，似乎是認為「早上」的讀音應該是「ㄗㄠˇ ‧ㄕㄤ」，「只有我現在才知道這個嗎？」

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貼文曝光後，引來網友們議論，有人也驚呼，「什麼時候改了」、「怎麼一直改？我去安親班教小孩，現在品嚐的嚐改成沒有口部？我記得以前是教有口部的！」也有網友表示，「越改越好笑，講中文感覺在講外星文哈哈」、「抱歉改不過來。」

不過，就有網友解惑，「重編是收錄『存在過的』讀音，考試以簡編為準」、「老一輩的聲調，早上晚上都是用輕聲」、「一般口語發音以及高中以下一律遵從簡編本，重編本不是你該看的，那是學者研究在看的」、「日常用途一律查簡編本，重編本的是歷史讀音」、「重編本是以前到現在的所有音，真正要教學或是查現在教育部規定的音要用簡編本。」

▼內行解惑，一般發音遵從簡編本即可。（圖／翻攝自教育部國語辭典簡編本）