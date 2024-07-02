台灣第一YTR曝拍廣告「扮ET被火燒」片段　嚇瘋全場：不是特效

▲奇軒是台灣YTR第一人。（圖／翻攝自奇軒IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣第一個拿下千萬訂閱、鑽石獎牌的YouTuber「奇軒」，過去為圓武打明星夢，搏命當特技演員，曾跳過12樓、被車撞等等。某次他扮外星人拍廣告時要被火燒，因此燒傷臉，他近日曝光當時的片段，令網友看得心驚膽跳，「看畫面都不自覺抖了一下，何況是親身體驗」、「任何一個地方出了差錯都很危險。」

奇軒在Threads表示，最近採訪時很常被問到，以前當動作演員時，印象最深刻的是哪一場？他的答案是「扮外星人被火燒」。奇軒透露，那一個案子是他當動作演員以來，拿過最多費用的一次，「好想知道大家拿多少費用會願意來被火燒」。文中，奇軒曝光當時的片段，透露該影片在各平台都會被禁掉，希望不會被Threads下架。

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短短幾秒的影片，不少人看到狂抖，「場景服裝都是假的，火裡痛苦掙扎是真的」、「Respect，用生命在演出」、「喊完cut的一秒之後大家還不敢動作，確保鏡頭夠長」、「一般來說，這樣燒一定是嚴重燙傷的」、「這個難度係數感覺好大哦，任何一個地方出了差錯都很危險。」

多數網友則直搖頭，「被火燒我還真不敢」、「真的要跟幕前幕後工作人員致敬」、「真的拿命在換！只為了一個鏡頭，呈現給世人最震撼的畫面，這已經不是致上最高敬意可以形容」、「原來這不是動畫欸，瘋掉…」、「我以為都是特效…」「給我再多都不敢賭，佩服特技演員。」