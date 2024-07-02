　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣第一YTR曝拍廣告「扮ET被火燒」片段　嚇瘋全場：不是特效

▲▼奇軒是台灣YTR第一人，不過過去的成長史令人鼻酸。（圖／翻攝IG／奇軒）

▲奇軒是台灣YTR第一人。（圖／翻攝自奇軒IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣第一個拿下千萬訂閱、鑽石獎牌的YouTuber「奇軒」，過去為圓武打明星夢，搏命當特技演員，曾跳過12樓、被車撞等等。某次他扮外星人拍廣告時要被火燒，因此燒傷臉，他近日曝光當時的片段，令網友看得心驚膽跳，「看畫面都不自覺抖了一下，何況是親身體驗」、「任何一個地方出了差錯都很危險。」

奇軒在Threads表示，最近採訪時很常被問到，以前當動作演員時，印象最深刻的是哪一場？他的答案是「扮外星人被火燒」。奇軒透露，那一個案子是他當動作演員以來，拿過最多費用的一次，「好想知道大家拿多少費用會願意來被火燒」。文中，奇軒曝光當時的片段，透露該影片在各平台都會被禁掉，希望不會被Threads下架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

短短幾秒的影片，不少人看到狂抖，「場景服裝都是假的，火裡痛苦掙扎是真的」、「Respect，用生命在演出」、「喊完cut的一秒之後大家還不敢動作，確保鏡頭夠長」、「一般來說，這樣燒一定是嚴重燙傷的」、「這個難度係數感覺好大哦，任何一個地方出了差錯都很危險。」

多數網友則直搖頭，「被火燒我還真不敢」、「真的要跟幕前幕後工作人員致敬」、「真的拿命在換！只為了一個鏡頭，呈現給世人最震撼的畫面，這已經不是致上最高敬意可以形容」、「原來這不是動畫欸，瘋掉…」、「我以為都是特效…」「給我再多都不敢賭，佩服特技演員。」

由 @73_tricking 發佈
在 Threads 查看
ET快訊
快訊／10多歲青少年染新冠　抽搐、燒到42度死亡
慶生挨槍「眼球掉出來」！　髮型師悲憤輕生亡
衝撞總統府20萬交保　賓士男辣妻現身
快訊／大雷雨轟炸北北桃！16縣市大雨特報　下到晚上
澳航24歲女學生剛登機　「座位上倒地」當場身亡
快訊／賀軍翔來了！　穿白襯衫現身
快訊／新冠增64死！　932例併發症創新高
快訊／中鋼配息出爐！　7／25除息
土石流淹沒軌道　恐怖空拍畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

快訊／雨彈炸台北　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

快訊／16縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃　國家警報響

快訊／新冠增64死！單周932例併發症創新高　估7月中旬進入高原期

台灣第一YTR曝拍廣告「扮ET被火燒」片段　嚇瘋全場：不是特效

快訊／快熱爆！台南「1290戶」正中午停電　台電回應了

16縣市亮高溫燈號　台北好熱「體感溫度飆43度」

疫情升溫！雲林3歲幼童「A型流感併發腦炎」　不治死亡

阿里山林鐵周六全線通車　今下午2時開放網路購票

3縣市話打不通！110、119也無法撥出　中華電信回應了

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

快訊／雨彈炸台北　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

快訊／16縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃　國家警報響

快訊／新冠增64死！單周932例併發症創新高　估7月中旬進入高原期

台灣第一YTR曝拍廣告「扮ET被火燒」片段　嚇瘋全場：不是特效

快訊／快熱爆！台南「1290戶」正中午停電　台電回應了

16縣市亮高溫燈號　台北好熱「體感溫度飆43度」

疫情升溫！雲林3歲幼童「A型流感併發腦炎」　不治死亡

阿里山林鐵周六全線通車　今下午2時開放網路購票

3縣市話打不通！110、119也無法撥出　中華電信回應了

陸收藏家被曝欠薪裁員！一口氣開除80多員工　公司正尋求重組

角川集團遭駭客綁架勒索贖金　1.5TB數據含創作者、員工個資外洩

黑柴3小時梳出「一大坨巨石毛」　飼主苦笑：飼養前請三思！

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

台大1科系畢業月薪38K　他愣「保全都有40K」！網分析：初期而已

新北「春秋墓園」土石坍方埋30座墳　緊急開挖找先人驚險畫面曝

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

林萱瑜曝登記結婚內幕！　Junior忘了帶婚約書「只記得帶小鬼」

Balenciaga開巴黎紀念品店！托特包、馬克杯、磁鐵Logo小物搭奧運熱潮

全國社宅12萬戶目標2024年底達標　中央進度已超車地方

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

房東奉旨漲電價　北漂租屋族崩潰

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

一票人狂推「台灣1景點世界第一」！外國人也讚

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

用豬油炒菜！「一家3口全中風」　專家揭致命關鍵

旅行社網站爆BUG「大阪來回機票1613元」！

「全台火爐繼續加柴！一天比一天熱」

男友幫爸媽出錢！她轟吸血鬼　網不挺

感到暖心！　短裙妹「檔車自摔」3男秒衝救人

更多熱門

相關新聞

愛莉莎莎搭小黃「司機繞路鑽車」！　氣炸開罵：技術比我還爛

愛莉莎莎搭小黃「司機繞路鑽車」！　氣炸開罵：技術比我還爛

百萬YouTuber愛莉莎莎平時用心經營社群，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，今（1）日她發文透露，在搭計程車時發生一件令她傻眼的事，並在文中還原事發經過，無奈表示：「那麼多年第一次遇到。」

玩水帶iPhone拍照「有防水」！官網答案曝

玩水帶iPhone拍照「有防水」！官網答案曝

南韓YTR肌肉山山緊急送醫！診斷結果曝光

南韓YTR肌肉山山緊急送醫！診斷結果曝光

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

關鍵字：

奇軒YouTuber特技演員火燒廣告Threads

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

困透天厝電梯　台南「包包天后」遇火警亡

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面