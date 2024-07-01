玩水帶iPhone拍照！路人尖叫他不解「明明防水」　官網答案曝

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者陳詩璧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日到水樂園玩，把iPhone帶進池子拍照，結果旁邊的人看到後「直接尖叫」，工作人員也勸他套防水袋，但他就不解，iPhone明明有防水功能，他也不是帶進去泡在水池裡。話題釣出不少苦主分享悲劇經驗，也有人分享蘋果官網功能說明，引發討論。

有網友在Threads表示，他去水樂園玩，把手機拿進池子時，旁邊看到的人直接尖叫，工作人員還覺得他有病、勸他套防水袋。但他就不解，明明iPhone有防水功能，為什麼大家都這麼激動？而且他就是帶進去拍個照而已，並沒有要讓手機泡水，後來手機也還是好好的。

不過，話題秒釣出一票苦主，「我老公前幾個月不小心把雞湯打翻在我的手機，他一直嚷嚷著哀鳳防水，就不顧我的尖叫直接拿去水龍頭反覆沖洗，正常使用了一天半之後手機就壞了」、「有一次我手濕去摸到充電孔，然後它就不給我充電了」、「我一個朋友的經驗，在遊樂園玩，手機下水時動作大了一點（類似甩的動作），幾小時後就完全死機了」。

還有人指出，「英文就會寫明water resist，不是water proof 。準確一點中文應該寫成抗水，不是防水」、「要注意兩點：1.他是寫靜置，所以水或手機是不能動的。2.手機你只要摔過，它就會不密合了」、「『防水，不防水氣』 by 工程師老公」

也有網友貼出蘋果官網的一篇「關於 iPhone 7 和後續機型的防潑、防水與防塵功能」，當中指出防潑、防水與防塵功能非永久狀態，可能隨日常使用造成的耗損而使效果下降，而液體損壞不在保固範圍內。若要防止發生液體損壞，要避免「攜帶 iPhone 游泳或泡澡」、「讓 iPhone 暴露在加壓或高速水流中，例如淋浴、滑水、寬板滑水、衝浪或騎乘水上摩托車等」等行為。