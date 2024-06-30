寵物店老闆友人不忍了！公開對話截圖　怒斥2樓「玩文字遊戲」

▲內湖寵物店老闆因遲遲無法營業，走上絕路。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市內湖一間寵物店的老闆於26日輕生，家屬指控是因為2樓住戶答應店主出資修繕陽台，來獲得同意書讓寵物店順利開業，然而事後2樓住戶突然失聯，導致無法申請營業執照。最終店主因租金、薪水等壓力過大而輕生。對此，2樓住戶也出面否認，不過日前卻有一名自稱是寵物店老闆朋友的人，曬出疑似二樓在社區群組的對話截圖，怒斥二樓大玩文字遊戲。

一名自稱是寵物店老闆朋友的人在社群網站「Threads」上傳兩張LINE對話截圖，並指出寵物店老闆娘誤以為只要全棟鄰居同意，2樓就會同意。但在取得全棟同意後，2樓住戶再次拒絕，聲稱從未同意過，並以文字遊戲和避而不見的方式拖延。最終導致寵物店無法營業。原PO強調，其他鄰居根本沒有不同意，是2樓住戶推卸責任。

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▲寵物店老闆友人公開大樓住戶的群組對話。（圖／翻攝自「Threads」）

從原PO上傳的LINE對話截圖中可以看到，2樓住戶在住戶群組中討論時表示，「居住環境是屬於大家的，我們都在同一條船上，一旦簽了可能會產生不便之處，大家將要共同承擔」，提到若有一戶不同意或有疑慮，就不會簽同意書；另一張截圖中，有住戶詢問2樓住戶的意見，2樓住戶則以「很難回答假設性問題」回應。

原PO也相當氣憤地說，「這樣避不見面，玩文字遊戲，惡意讓寵物店無法營業，找工班說謊逃避輿論的2樓，你們相信他的為人？就算我們手上目前沒有工程有利證明或是錄音檔，但人在做天再看，黨先生平常的為人、所作所為，大家都知道他多善良，我告訴你2樓，所有事都要還的，好自為之」，不過由於截圖都是匿名對話，真實性有待確認。

回顧這起事件的發生，黨姓寵物店老闆的家屬控訴，為了讓樓上鄰居同意開店，以符合《台北土地使用分區管制自治條例》中，開設寵物店需獲得隔壁及樓上屋主同意的條件，雙方商定由老闆出資幫樓上鄰居修繕陽台與解決漏水問題。然而修繕工程結束後，鄰居卻從此失聯，也不願意簽同意書。而老闆因投入4、500萬元在店面修繕，還要支付租金、薪水等，資金上的周轉壓力過大，於26日輕生身亡，消息曝光後引起外界關注。

事件發酵後，2樓住戶也發聲強調事實並非如此，表示修繕工程的資金全由自己負擔，她也曾在寵物店於2023年9月裝潢時，三度勸說老闆先別花錢裝潢，等事情確定再說，並表示自己在10月8日明確說不會簽署同意書，但老闆在11月6日傳訊「已經依照要求做了一些修繕」、「既然是幫妳做好了，妳就應該幫我同意書簽署」，讓她相當不解。直到今年5月事件被媒體報導，並在網路上延燒，她才明白對方的意圖，因此她也請律師撰寫聲明稿，分別傳給老闆和業者，業者隨後替她澄清此事，目前事件仍持續延燒中。

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