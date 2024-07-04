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夏季旅展馬祖主題館　「馬祖YABA，吾嶼輪比」邀您體驗島嶼魅力

▲▼夏季旅展馬祖主題館　「馬祖YABA，吾嶼輪比」邀您體驗島嶼魅力。（圖／記者林名揚翻攝）

▲夏季旅展馬祖主題館。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／台北-連江報導

連江縣政府為推廣馬祖永續國際觀光，將於7月12日至7月15日在台北世貿一館參加「2024台北國際夏季旅展」，並設置「馬祖YABA，吾嶼輪比」主題館，全面行銷馬祖豐富觀光資源和特色產品。

3日舉辦展前記者會，主持人副縣長陳冠人表示，「馬祖YABA，吾嶼輪比」主題館將放眼國際，邀請連江縣交通旅遊局推廣縣內四大運動賽事，包括南竿馬祖國際馬拉松、北竿硬地超級馬拉松、東引軍事越野障礙賽，及莒光定向越野星光夜跑。

馬祖國家風景區管理處則主推的2024微光馬祖GO好玩系列活動，包括微醺音樂會、學生島嶼嘉年華、實境解謎等趣味活動，並與在地藍眼淚旅行社以及驫馬旅行社共同行銷慢活藍眼淚優惠行程。

▲▼夏季旅展馬祖主題館　「馬祖YABA，吾嶼輪比」邀您體驗島嶼魅力。（圖／記者林名揚翻攝）

連江縣政府產業發展處，將展售縣內空運來台的馬祖農漁特產品，包括頂好食品店新上市的淡菜薯條、林義和工坊新推出的馬祖糟糠之妻紅糟雙花面膜，以及多項榮獲農村好物的馬祖創新商品，例如馬祖好食的淡菜煎貝、鑫豐企業社的黃魚風味麻辣切片、中南58的藍眼淚特調與老酒冰沙等馬祖好物。此外，馬祖酒廠也將展售限量「島嶼紀念酒」，透過結合四鄉五島名勝及文化特色，全面行銷馬祖四鄉風情和五島魅力。

陳冠人表示，近年來參展銷售業績持續攀升，去年更創下新高，深受消費者肯定。今年將邀請馬祖地區 SBIR 創新商品、水產品、農漁特產品及交通、旅宿業者共同參展，並首次由縣內吉祥物-馬弟和祖妹，拍攝全民流行音樂之「16蹲」挑戰，展現馬祖必吃、必買、以及必遊的島嶼風土，吸引遊客前來觀光。

陳冠人指出，此次展覽為回饋民眾，特別推出多種限時優惠活動，包含展前開放空運來台的新鮮淡菜預購，讓喜愛馬祖海味的消費者省下運費，並贈送旅展門票；現場消費滿額即可參加互動好禮轉盤活動，有機會獲得馬祖來回機票，以及多樣馬祖禮品，此外，還有銅板價的淡菜體驗、美酒免費試飲、有獎徵答以及馬祖好物暢買、旅展優惠2人成行最高折$2000元等限定遊程，提升民眾購買意願，拓展馬祖在地產業的銷售通路。

「馬祖 YABA，吾嶼輪比」全面呈現馬祖食宿遊購行的資訊及體驗，提升馬祖品牌知名度，吸引國內外遊客。歡迎民眾在7月12日至15日蒞臨台北世貿一館2024 台北國際夏季旅展馬祖館（攤位編號B809）參觀。

▲▼夏季旅展馬祖主題館　「馬祖YABA，吾嶼輪比」邀您體驗島嶼魅力。（圖／記者林名揚翻攝）

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