登船！福州踩線團來了　22名成員年輕人居多「首次來馬祖考察」

記者任以芳／北京-福州報導

福建福州赴馬祖踩線團（以下簡稱福州踩線團）延期快20天，今（29）日終於如期出發，稍早中午12點半順利從福州馬尾琅岐碼頭出發，前往馬祖福澳碼頭。此行共22名踩線團員，將走完3天2夜行程。據了解，該團以「專業交流」名義參訪馬祖，福州市旅遊協會也表示，期盼此次「踩線團」順利成行，為下步恢復福建居民赴馬祖旅遊打下良好基礎，期待福建居民能夠早日到馬祖旅遊。

▲ 「福州踩線團」搭乘今天12點半船，從福州馬尾出發，預計下午2點到馬祖福澳 。（圖／馬祖民眾提供）

「福州踩線團」終於成行，團員已經抵達福州馬尾琅岐碼頭，由於今天福州有32度，福州市旅遊協會會長韓鳴團長韓鳴，一邊揮動扇子，一邊與團員們交談，氣氛很輕鬆愉快。因考量潮汐問題，今日發船時間改成中午12點半，預計下午2點到馬祖福澳。

韓鳴受訪時也特地指出，這次來的踩線團員都是年輕人，也是第一次去馬祖這麼美麗的海島，所以說他們心情非常開心，也很期待這次考察踩線之旅。

該「採線團」由韓鳴親自率團去馬祖南、北竿考察。據悉，這次「踩線團」順利來馬祖真的不容易。首先以「專業交流團」名義向台灣方面申請入境，來回送審證件花費不少時間，最終還是順利通過。

▲大陸「福州踩線團」延期多次，今日終於如期赴馬祖考察觀光。（圖／馬祖民眾提供）

這次團員都是「民間」業者居多，淡化官方色彩，「專心」考察馬祖觀光特色，回福州後再由觀光業者包裝福建民眾赴馬祖多元化旅遊產品，同時也進一步落實「馬福生活交流圈」。

至於為何一再延期？有知情人士坦言，之前陸方因端午節舉辦重要節慶活動，與「福州踩線團」行程時間衝突，因此宣布延期出發，後來多次傳出一來馬祖都沒有確切消息，實際上就是兩岸關係緊繃，雙方共識相互拉鋸，大陸官方也有所考量。

本月21號大陸官方宣布22條懲戒台獨司法文件，隨後我陸委會27日公布赴陸港澳旅遊警示燈號由黃轉「橙色」，讓台灣觀光旅遊業者非常心寒，外界也認為「福建踩線團」大概率不會來了，最終行程照常。包括昨天剛從北京剛出發赴台的第15屆兩岸電影展大陸代表團，也依照28號原訂日期出發，未受台灣方面影響。

知情人士也說，先不說台灣方面「有心思」的做法，大陸官方一直很重視兩岸交流，考量每一個專案申請來台陸團成員，真的非常不容易。「越是困難就要突破，如果順民進黨作法，陸方踩線團取消來台，兩岸交流只會更加艱困。」

▲大陸「福州踩線團」大部分成員都是90後， 第一次去馬祖心情很期待開心。（圖／馬祖民眾提供）

據了解，「福州踩線團」這次走片南竿、北竿好景點。第一天「踩線團」於14時抵達馬祖福澳碼頭，現場有歡迎儀式接著直接開始走行程，首站去南竿馬祖酒廠、八八坑道、馬祖天後宮、媽祖巨像雕塑、星光祈福坑道旅遊景點踩線；第二天6月30日去北海坑道、大漢據點、津沙聚落民宿旅遊景點踩線；第三天前往南竿短坡山、芹壁聚落旅遊景點踩線，於7月1搭船返回福州琅岐。

福州馬尾琅岐碼頭位於福州市馬尾區琅岐濱江西路，位於琅岐島西北側，與台灣一水之隔，相距約23海浬。碼頭客運大樓為了讓馬福民眾搭船更舒適，今年初特地重新裝修完畢，多了閱讀區、母嬰室、還有貴賓休息區，大廳軟硬體設備全部更新。

目前「馬尾琅岐-馬祖福澳」的航線共三家船公司運營，大陸公司為福州程泰船務有限公司的「安麒6號」一共可搭乘173人。台籍公司共兩家，一家為大和航業股份有限公司的「閩珠8號」可搭乘145人，另一家為南北海運股份有限公司的「吉順10號」可搭乘149人，南北海運另有一艘可搭乘298人的「南北之星2號」在有需求時執航兩馬航線。

▼大陸「福州踩線團」搭乘「安麒6號」。（圖／馬祖民眾提供）