藍委提案修法引中資進離島　金門、澎湖、連江學校可招收陸生不受限

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2日立法院程序委員會討論5日院會報告事項，其中，國民黨立委陳雪生、陳玉珍提案離島建設條例修法最受關注，內容包含：引進大陸地區廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設。澎湖、金門、連江得專案申請招收大陸地區人民、不受招生名額限制等，後相關提案都交付經濟委員會審查。

陳玉珍、陳雪生領銜提案離島建設條例修法，其中第七之一條內容指出，鑑於政府主辦之離島重大建設投資計畫及因應離島地區推動聚落保存計畫需要克服人員、技術、機具、材料的準備,在一切人員、機具及材料皆需由海運方式送抵離島工區的情況下,不僅需要面對運輸過程中的不可預期的風險，尚需克服施工過程中材料補給與機具維護之順暢。

而上述不可預期之風險，導致離島地區大型共建設施工廠商投標意願低落，公共工程屢屢流標。爰擬具「離島建設條例增訂第七條之一條文草案」，引進大陸地區廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設。是否有當？請決。

提案說明指出，礙於離島資源不足，又距鄰近大陸地區之區位優勢，爰為促進政府公共工程效率，大陸地區廠商得參與採購，其所需之機具、技術及操作人力，得自大陸地區輸入。

提案指出，離島重大建設投資計畫及因應離島地區推動聚落保存計畫，如能大陸地區廠商參與政府投標，將可大幅降低政府財政支出，可縮短工程，提升該計畫之效能，促進離島發展。另為促進政府規劃之重大建設投資計效能，民間參與該項計畫得准用本次修正規定。