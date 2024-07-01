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大陸 大陸焦點 特派現場

福州踩線團「大讚」馬祖觀光好　預告下一步：推進福建民眾來玩

▲▼ 福州踩線團、馬祖景色 。（圖／受訪者提供）

▲ 福州赴馬祖踩線團順利完成三天兩夜考察行程 。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／福州報導

福州赴馬祖旅遊考察踩線團，今（1）日結束3天2夜考察行程返回福州，這也是疫情後首個大陸赴台的觀光踩線團。福州市旅遊協會會長韓鳴受訪時也表示，感受馬祖鄉親的熱情，讚賞馬祖觀光旅遊接待能力很好，業者素質很高，下一步將做好福建居民赴馬祖旅遊的準備工作，以及設計產品旅遊產品，期待福建居民早日去馬祖遊玩。

福州市旅遊協會22人於6月29日前往馬祖考察，經過3天2夜的行程，已於今下午2點50分乘坐兩馬「小三通」航線，平安返回馬尾琅岐碼頭。

▲▼ 福州踩線團、馬祖景色 。（圖／受訪者提供）

▲ 福州踩線團多數年輕成員，對於馬祖觀光讚不絕口 。（圖／受訪者提供）

參加本次踩線考察的成員均為福州市旅遊協會的理事與會員，多以90後年輕旅遊業者居多。參訪考察受到馬祖民眾的熱烈歡迎和接待。見到馬祖沿海景觀與福建沿海有許多相同之處，團員感受很深，「兩岸本是同根同源。」

韓鳴指出，經過3天2夜行程，感受馬祖鄉親的熱情。「這次主要針對馬祖吃，住，行，游，購，娛旅遊六大要素進行考察，看到馬祖的觀光交通、住宿及餐飲和導遊接待都很不錯，馬祖旅遊業者素質很高，文明有禮貌。」

「馬祖鄉親也告訴我們，等待已經很久了，我們聽了都很感動。」韓鳴說，下一步做好福建居民赴馬祖旅遊的準備工作，以及設計旅遊產品，十分期待福建居民早巳出發來馬祖玩，實現福馬生活圈。

▲▼ 福州踩線團、馬祖景色 。（圖／受訪者提供）

▲馬祖對大陸播音站 。（圖／受訪者提供）

3天行程中，「踩線團」成員走訪馬祖南竿、北竿，踩點南竿馬祖酒廠、馬祖天后宮、媽祖巨像雕塑、津沙聚落民宿、芹壁村等景點，包括當年70年代馬祖對大陸心靈喊話的播音站和廣播稿，許多成員對於「國共對峙」的年代很有興趣，紛紛拍照留念。

馬祖的旅遊風光、風土人情對大陸遊客很有吸引力，「踩線團」對馬祖吃、住、行、游、購、娛等旅遊各要素進行實地考察，未來將推出一系列馬祖旅遊產品，拓展福建赴馬旅遊市場空間。

馬祖旅遊業者紛紛表示，「期盼已久，更期盼兩岸能夠恢復正常的旅遊交流。」

▲▼ 福州踩線團、馬祖景色 。（圖／受訪者提供）

▲ 「福州踩線團」下一步要設計旅遊產品，推進福建民眾來馬祖旅遊 。（圖／受訪者提供）

大陸旅遊相關部門4月28日對外宣佈將率先恢復福建居民赴馬祖旅遊。為進一步推動福州與馬祖融合發展，兩地旅遊深入交流與合作。

今年5月17日，第7次福馬磋商會上，福州市旅遊協會與馬祖旅遊觀光協會相互交換《福馬『同城生活圈』旅遊合作共識書》，推進福州與馬祖兩地在旅遊合作上邁出實質性一步，共同致力於打造兩地「同城生活圈」的旅遊融合發展模式。

▼ 「福州踩線團」考察馬祖六大旅遊要素，給予高度評價 。（圖／受訪者提供）

▲▼ 福州踩線團、馬祖景色 。（圖／受訪者提供）

▲▼ 福州踩線團、馬祖景色 。（圖／受訪者提供）

▲▼ 福州踩線團、馬祖景色 。（圖／受訪者提供）
 

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