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他便當選菜脫口「3字」阿姨嘴角失守　網笑：後勁超強

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友分享自己的生活趣事並表示，3日去買便當選配菜的時候，順口就說出「雪中紅」，店員阿姨瞬間嘴角失守，但他點的配菜其實是雪裡紅。文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言調侃，「阿姨邊配菜邊唱吧」、「蕃茄蛋可以換成茄子蛋啦」、「下次可以點雙人枕頭」、「後勁超強」。

網友便當店點菜，把雪裡紅說成雪中紅。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO分享買便當口誤的趣事。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，3日去買便當，可以選1份主菜、3份配菜，他順口就點了高麗菜、番茄蛋、雪中紅，結果店員阿姨瞬間嘴角失守，原來是他口誤，將雪裡紅說成雪中紅。

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文章公開之後笑翻許多網友，還被管理員轉分享至爆料公社粉專。大家紛紛留言調侃，「那叫雪裡紅，雪中紅是王識賢唱的」、「蕃茄蛋可以換成茄子蛋啦」、「阿姨邊配菜邊唱吧」、「下次可以點雙人枕頭」、「後勁超強」、「靠北看第二次才看到笑點在哪」、「我竟然沒發現哪裡錯了，看留言才知道」。

雪裡紅又稱雪里蕻、雪菜、春不老，通常是以皺葉芥菜製成，醃漬好後再入菜，可以用來炒肉末、燉豆腐，口味鹹香十分下飯。而〈雪中紅〉是由藝人王識賢演唱的歌曲，1991年收錄於專輯「全部的愛」，曾被高勝美、黃乙玲翻唱過。

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