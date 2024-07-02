自強號站票客站她前面「狂放瓦斯」！苦主秒懂：台中憋到桃園

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友搭火車時，遇到超窘突發狀況，忍不住發文求助，「搭自強號，有位站在我前方的仁兄一直在放屁，本人現在很糾結該怎麼做？」話題釣出過來人，秒懂原PO的無助，「我遇過坐隔壁的大哥一直放屁沒間斷，臭死了，從台中到桃園，一路只能用嘴巴呼吸」，引發討論。

有網友在●【爆廢公社】●發文，「在搭自強號，有位站在我前方的仁兄一直在放屁，本人現在很糾結該怎麼做，請各大網友給個提示。」貼文一出，大票秒歪樓，「請列車長提供軟木塞給他」、「在他身後吃螺螄粉，比看看誰臭」、「問他配方是什麼成份」、「把臉貼過去聞，對方就會嚇跑了。」

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有過來人則秒懂原PO的無助，「我遇過坐隔壁的大哥一直放屁沒間斷，臭死了，從台中到桃園，一路只能用嘴巴呼吸」、「搭乘大眾運輸就是有這個風險，搭捷運的時候也常聞到揪心汗臭味或異國香水味，習慣就好」、「密閉的地方一直放屁這樣很沒公德心欸，誰要聞你的屁啊？」

也有網友表示，「沒辦法了，他應該也不願意，我的話就去找別的地方，寧願站囉」、「放屁也是沒辦法的，有空位就自己先換一個坐，看他會不會等一下就下車」、「生理反應，也許有腸胃疾病，所以也沒辦法說不放就不放」、「有味道嗎？沒有味道我就會算了。」