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手拿「大包小包的小吃」卻沒錢搭公車！司機無奈：根本預謀犯案

▲▼公車（圖／記者劉維榛攝） 

▲公車司機大吐苦水。圖與本文無關。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「這根本就是預謀犯案啊，公車不是慈善機構欸！」近日有公車司機發文透露，他前陣子載到一個手拿雞蛋糕的國中生，但對方卻說自己身上沒錢了，讓他覺得不解，為何有錢買雞蛋糕卻沒錢搭車？「這是道德觀感問題，不是錢的問題，難道你會去人家店裡吃飯，吃飽了要買單時跟老闆說我沒錢付嗎？」

這名網友在「爆料公社」上發文表示，他前陣子載到一個拿著熱騰騰、香噴噴雞蛋糕的國中生，當時對方一上車，就往投幣箱丟了一個10元。由於錢不對，所以他就提醒學生，怎料對方卻稱自己身上沒錢，「我心裡就想：你都有錢買烤雞蛋糕吃了，沒錢搭公車？這根本就是預謀犯案啊，公車不是慈善機構欸」。

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接著原PO透露，他還有次在百貨公司附近載到一個年輕女生，對方一上車就投了11元。因為金額有誤，他便提醒女乘客，只是對方手上沒有銅板，加上他也沒零錢能換，所以他就請對方到售票處或超商換錢，「然後她就不爽了，口氣很差的對我說『那我可不可以坐到這就好了？』整個臉氣到都紅起來，很激動」。

原PO直言，這類情況對公車司機而言算是家常便飯，而事實上，乘客投多少錢，基本上也不會對司機的薪水造成影響，但「我就是覺得有點不爽，那是感覺而已，有錢去百貨公司手拿一杯手搖飲，付個搭公車的車錢好像要你的命一樣？」

不過原PO也說，他有時也會遇到暖心的客人，會主動到前面幫奧客補車資，甚至在車上教育乘客「有錢去買其他東西吃吃喝喝，沒有留錢搭公車這是什麼邏輯？當公車好欺負！都應該被占便宜搭霸王車？」

原PO強調，若有困難，乘客其實可以老實告訴司機，司機很樂意協助，或下次再補付款即可，絕對不會為難，「但現在並不是這樣，每個學生都大包小包的飲料小吃，搭公車說錢不夠？」他認為，這是觀感問題，正常人也不會去店內吃完飯後，才說自己沒錢付。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這種人超多啊，不用懷疑。手上隨便就是一杯星巴克，坐公車幾十塊說沒錢」、「投11塊，擺明想混，想說是兩個銅板」、「請他下車就好了啊」、「我下次就不會再幫人了，我幫過一次」、「使用者付費，有那麼難嗎？肚子吃飽飽，擺爛不付車資」、「都知道不夠搭公車了，還敢上車」。但也有網友表示，「啊就買過頭咩」。

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