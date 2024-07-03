媽媽倒零錢「聲音不對」見亮點　網友認證：比原價值貴

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽2日表示，一早到達公司將零錢倒出來，發現聲音不太對勁，仔細一看才發現零錢中有兒童用的教具塑膠硬幣。文章公開之後吸引不少網友留言討論，大多數人推測應該是家中有小孩的人不小心混用了，「付錢的應該也沒發現」、「沒仔細看，還挺像的」、「其實塑膠幣都是小孩子玩具配件被家長不小心混用，買的時候都比原價值貴」。

▲原PO聽出聲音不對，才發現零錢裡面有假的塑膠硬幣（右1）。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書爆廢公社發文表示，2日一早到達公司之後，把零錢倒出來時，發現聲音不太對勁，這才發現亮點，原來4枚硬幣中，最右側的1元硬幣是兒童教具的塑膠硬幣，因此決定發文提醒大家，買賣東西收零錢時，一定要仔細看一看。

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文章公開之後掀起網友討論，大家紛紛留言表示，「沒仔細看，還挺像的」、「付錢的應該也沒發現」、「我收過10元是百貨公司遊戲代幣，大小一樣，顏色一樣，很扯」、「說不定是不小心的，我教孩子怎麼用錢也有買這個兒童硬幣，有一次出門前整理錢包，發現有被小孩丟假的硬幣進去，幸好沒有帶出門」、「其實塑膠幣都是小孩子玩具配件被家長不小心混用，買的時候都比原價值貴，自己家裡做小吃偶爾也會收到，老人家常常也會混用到，發現了都笑一笑請他們拿回去還孫子」。

原PO也在留言區補充道，如果沒有聽到聲音，她可能也會不小心誤用，本來打算將塑膠硬幣丟掉，但想了想決定先留下來，回家之後再拿給小孩看，剛好可以進行機會教育。