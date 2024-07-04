　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東「High Fun屏東最好玩」　墾丁雙層巴士開放預約購票

▲縣府推出墾丁地區雙層巴士觀光搭乘活動 。（圖／屏東縣政府提供）

▲縣府推出墾丁地區雙層巴士觀光搭乘活動 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府宣布今年暑假7月13日至8月31日週休六、日期間，在墾丁地區推出「High Fun屏東最好玩」雙層巴士觀光搭乘活動，讓遊客欣賞到太平洋、巴士海峽、臺灣海峽海域風光。

▲縣府推出墾丁地區雙層巴士觀光搭乘活動 。（圖／屏東縣政府提供）

▲縣府推出墾丁地區雙層巴士觀光搭乘活動 。（圖／屏東縣政府提供）

縣府表示，「High Fun屏東最好玩」雙層巴士路線以墾丁森林遊樂區牌樓旁停車場為起點，也就是在墾丁大街的北端，一路往南，停靠船帆石、砂島貝殼展示館各15分鐘，目的地龍磐公園停留20分鐘後往返，全程約1小時40分，每天2梯次，票價每人200元，沿途除了欣賞無邊際海洋的美之外，還有導覽人員在車上解說，從自然生態教育，再聽八寶公主到斯卡羅的故事，體驗故事與場景的臨場感。

縣府交通旅遊處表示，「185沿山雙層巴士」邁向第3年，飽受民眾歡迎，這次雙層巴士啟航到國境之南，不僅是首創山海連線的優美風景路線，更能藉由交通運具結合觀光，從中見證在地文化、歷史、生態等元素，以滿足旅客需要，達到更高的觀光價值。

2024年屏東「High Fun屏東最好玩」雙層巴士活動，自7月6日中午12點開放預約購票，購票請下載「TBS臺北轉運站」APP，或客服營運時間週一至週五 ，上午9時至下午5時電洽專線：0968-825-135、08-799-2776，相關訊息可上「屏東Go好玩」及「屏東go交通」FB粉絲專頁，及「屏東旅遊網」https://www.i-pingtung.com/ ，並歡迎下載「屏東go購」及「屏東公車」等APP掌握第一手活動訊息。

ET快訊
案發現場曝光！　新北狠母放手2女兒沖走
iPhone 16「最終模型機」開箱！　3C達人：99%準確
快訊／日圓「0.2049」史上最甜！　10萬台幣多換3.7萬
孫安佐「改名了」！經紀人遭開除　1事踩底線拆夥
基隆街頭火爆對決！馬3連續狠撞BMW狂冒煙　驚悚影片曝
高雄2歲女童命喪火窟　爸返家抱頭痛哭
LIVE／狠母騙2幼女下碧潭「放手沖走」　江坤俊妻挺夫內幕
爆夜市插隊遭PO網公審！　曾國城發聲了
新北母返台「住婆家1年爆爭執」！　讓2女兒被沖走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣暑期活動滿檔　縣府積極振興觀光產業

台電捐贈實物銀行物資基金　攜手嘉市府放大服務力道

屏東「High Fun屏東最好玩」　墾丁雙層巴士開放預約購票

桃園女童走失牢記「原地等待」　女警徒步尋找助返家

暑期徵才接力辦理　雲嘉南分署結合AI力促青年就業

全國高教體系越籍生最多　開南大學電影系赴越南拍攝特色文化

移民署行動服務列車訪視桃園「希懿園」　與新住民座談

從國手到職業訓練師　宋侑蓁為待業民眾漆出就業夢想

加油！桃園南崁獨輪車小騎士　無畏酷暑挑戰南北雙塔

中捷橘線可行性研究通過　立委游顥籲儘快協調核定延伸路網

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

雲林紅色「86」逆向自撞插護欄　駕駛臟器外露慘死

台東縣暑期活動滿檔　縣府積極振興觀光產業

台電捐贈實物銀行物資基金　攜手嘉市府放大服務力道

屏東「High Fun屏東最好玩」　墾丁雙層巴士開放預約購票

桃園女童走失牢記「原地等待」　女警徒步尋找助返家

暑期徵才接力辦理　雲嘉南分署結合AI力促青年就業

全國高教體系越籍生最多　開南大學電影系赴越南拍攝特色文化

移民署行動服務列車訪視桃園「希懿園」　與新住民座談

從國手到職業訓練師　宋侑蓁為待業民眾漆出就業夢想

加油！桃園南崁獨輪車小騎士　無畏酷暑挑戰南北雙塔

中捷橘線可行性研究通過　立委游顥籲儘快協調核定延伸路網

小排量當道！Triumph Speed／Scrambler 400上市不到1年狂賣5萬台

網美瀕死「親眼見上帝」　醒來親曝天堂太美好：不想離開

雙薪10萬元「能去歐洲度蜜月？」　網點出關鍵：選一個喜歡的地方

綠營杯葛內政委員會！　傅崐萁轟：幕後藏鏡人就是賴清德

新北養護中心病患亡「沒通知直接火化」！家屬痛批：殺人機構

好閨蜜一起在校獵豔小鮮肉　2女老師與3學生發生性關係被捕

新冠南部疫情上升明顯！疾管署重申不恢復口罩令：醫院可自行規範

假股市名師報明牌「代客操作騙100萬」　埔里警逮車手阻詐

JN.1或KP.2？疾管署下周討論新冠疫苗最新選株　開打期程恐受影響

台股今年狂漲5600點！　「8檔股票」貢獻了78％

地方熱門新聞

新北跳蛙公車放暑假　12條路線暫停服務

彰化員榮總院動土　宋楚瑜馮世寬都到

菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

夏季旅展馬祖主題館　邀您體驗島嶼魅力

石門水庫水位提升近2公尺　供水情況改善

竹市「易肇事」路口增設科技執法

新北老公寓加裝電梯正夯　協助長輩迎向無礙新生活

黃偉哲再度蟬聯6都首長好感度第一

嘉義東石海之夏祭煙火秀　7月27日登場

走失女童牢記SOP　女警徒步尋找助返家

嘉義旺萊山鳳梨酵素再奪國際食品大獎

鶯歌鳳鳴公托中心啟用　侯友宜：完善育兒環境

基隆舊正濱派出所華麗轉身　Zhengbin Coffee開幕

立委籲交通部儘快協調中投核定中捷延伸路網

更多熱門

相關新聞

墾丁2保育類海龜遭漁網纏住　民眾及時搶救

墾丁2保育類海龜遭漁網纏住　民眾及時搶救

恆春墾丁南灣海域昨(3)日下午有保育類玳瑁及欖蠵龜被廢棄漁網纏，動彈不得情況危急，被當地民眾即時發現並即時拆除，檢親發現2隻海龜沒有受傷，迅速游回；墾丁國家公園管理處籲請民眾檢舉任意丟棄漁網等廢棄物行為，確保海洋生物平安。

屏東某國小疑食物中毒　10人送醫

屏東某國小疑食物中毒　10人送醫

印度裔AI學霸墾丁溺斃　暑假首日出遊遇劫

印度裔AI學霸墾丁溺斃　暑假首日出遊遇劫

墾丁22歲美籍男溺斃　墾管處：上午插紅旗示警

墾丁22歲美籍男溺斃　墾管處：上午插紅旗示警

快訊／墾丁船帆石驚傳溺水！22歲美籍男無心跳

快訊／墾丁船帆石驚傳溺水！22歲美籍男無心跳

關鍵字：

High Fun屏東最好玩屏東縣政府墾丁雙層巴士

讀者迴響

熱門新聞

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

名醫外遇疑雲　網爆「小三擺正宮姿態」：院內早傳開

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面