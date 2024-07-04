屏東「High Fun屏東最好玩」　墾丁雙層巴士開放預約購票

▲縣府推出墾丁地區雙層巴士觀光搭乘活動 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府宣布今年暑假7月13日至8月31日週休六、日期間，在墾丁地區推出「High Fun屏東最好玩」雙層巴士觀光搭乘活動，讓遊客欣賞到太平洋、巴士海峽、臺灣海峽海域風光。

縣府表示，「High Fun屏東最好玩」雙層巴士路線以墾丁森林遊樂區牌樓旁停車場為起點，也就是在墾丁大街的北端，一路往南，停靠船帆石、砂島貝殼展示館各15分鐘，目的地龍磐公園停留20分鐘後往返，全程約1小時40分，每天2梯次，票價每人200元，沿途除了欣賞無邊際海洋的美之外，還有導覽人員在車上解說，從自然生態教育，再聽八寶公主到斯卡羅的故事，體驗故事與場景的臨場感。

縣府交通旅遊處表示，「185沿山雙層巴士」邁向第3年，飽受民眾歡迎，這次雙層巴士啟航到國境之南，不僅是首創山海連線的優美風景路線，更能藉由交通運具結合觀光，從中見證在地文化、歷史、生態等元素，以滿足旅客需要，達到更高的觀光價值。

2024年屏東「High Fun屏東最好玩」雙層巴士活動，自7月6日中午12點開放預約購票，購票請下載「TBS臺北轉運站」APP，或客服營運時間週一至週五 ，上午9時至下午5時電洽專線：0968-825-135、08-799-2776，相關訊息可上「屏東Go好玩」及「屏東go交通」FB粉絲專頁，及「屏東旅遊網」https://www.i-pingtung.com/ ，並歡迎下載「屏東go購」及「屏東公車」等APP掌握第一手活動訊息。