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社會 社會焦點 保障人權

22歲印度裔AI學霸墾丁溺水亡　暑假第一天9人出遊遇劫

記者柯沛辰／綜合報導

屏東墾丁24日下午傳出溺水意外，清華大學資工系22歲美籍印度裔羅姓外籍生來台交換，與外籍同學一共6男3女相約戲水，怎料不幸遭暗流沖走，等到被救起時已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。目前清大已聯繫羅生家屬，並協助處理相關事宜。

這起意外發生在24日下午，當時清華一群外籍交換生共6男3女，相約到墾丁船帆石沙灘戲水，期間有2人遭暗流沖走，一人及時抱住岩石獲救，但羅男被沖走不知去向。其他人上岸後發現2人不見蹤影，趕緊向岸上人員求救，附近業者聽聞消息，也出動水上摩托車搜救。

事實上，墾管處上午9點就在帆石沙灘插紅旗警戒，禁止遊客在暗流區游泳戲水，不料海巡下午1點11仍通報羅男戲水失聯。當時屏東消防局墾丁分隊獲報，出動2車4人1艇馳援，但下午1點25分到場時，羅男已無呼吸心跳，由民間業者救起、在岸邊實施CPR。

▲屏東一名美國籍22歲遊客溺水，無呼吸心跳送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲羅男被救上岸時，已無呼吸心跳。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

消防人員見狀，立即接手，將人送往恆春旅遊醫院急救，然經搶救，羅男仍在下午2點50分宣告不治。據悉，羅男去年9月入學，正在攻讀碩士學位，主要研究AI編譯器，成績非常優秀，是師生眼中的學霸，不料暑假第一天出遊就遭遇憾事，客死異鄉。

目前清大已聯繫羅生家屬，並派員協助相驗、保險等相關事宜。另外，教育部南部校安中心屏東縣聯絡處及美國在台協會（AIT）也將派員協助。

▲屏東一名美國籍22歲遊客溺水，無呼吸心跳送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

 
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