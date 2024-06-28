家長請喝飲料！屏東某國小疑似食物中毒　送醫人數增至10人

記者陳崑福／屏東報導

有關屏北地區某國小四年級學童疑似食用家長購買的奶茶飲料，出現上吐下瀉等症狀，10人緊急送醫，縣府衛生局已派員至飲料店稽查，進行環境檢體採樣及相關調查，後續將依檢驗結果綜合研判是否屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定辦理。

這起事件發生在學期即將結束、暑假展開的前一天，周春米縣長關心學童健康安全，特別責成衛生局、教育處等單位務必密切注意學童狀況，並協助家長處理相關事宜。

衛生局是於6月28日下午接獲通報，指某國小學生傳出疑似食物中毒案，消防局派遣九如、里港、鹽埔、高樹等分隊救護車協助分別送往屏東基督教醫院、部立屏東醫院、高雄義大醫院，總計10人送醫。截至下午17時，學童症候緩解陸續出院，其中仍有3人在屏東基督教醫院、義大醫院1人急診留觀中。

▲屏東縣政府。(圖／資料照)

經衛生局初步調查，該國小學生中午疑似共同食用家長購買的奶茶飲料後，下午開始出現上吐下瀉等疑似食品中毒症狀，衛生局已派員至涉嫌飲料店稽查，進行疑似食品中毒調查與環境檢體採樣。

另外，學校也立即啟動危機處理及通報校安中心，縣府教育處派員趕至醫院急診室關心，向家長致意及安撫學生情緒，並由學校護理師通報轄內衛生單位，檢體已經專人送至衛生單位檢查。

而該班有21名學童，除了10位就醫外，另11位學生校方也通知家長，如出現相關情形送醫，請回報給學校，校方及導師均與家長保持密切聯繫。

縣府表示，後續衛生局將持續監測病患狀況，並將依檢驗結果綜判是否屬食品中毒案件，依食品安全衛生管理法相關規定辦理。教育處也會掌握學生就診情形，並請學校持續關懷及協助家長就醫及照顧事宜。