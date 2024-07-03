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三貂嶺站「公路到不了」！立委提案開放行人走鐵路　交通部反對

▲▼台鐵三貂嶺車站旁鐵路橋梁設有禁止通行標誌，部過仍有民眾闖行。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵三貂嶺車站為全台唯一公路無法抵達車站，旅客得搭火車前往，旁鐵路橋梁設有禁止通行標誌，不過仍有民眾闖行。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵三貂嶺站為全台唯一沒公路可抵達的車站，民眾可搭火車前往，有YouTuber闖入平溪線鐵道橋步行至三貂嶺站遭罰1萬元，質疑車站環境陷人民於罪，立委提案修法「鐵路、橋梁為當地居民通行必要通路且無公路替代，行人及車輛不受限可通行」，不過交通部則反對，短期將拓寬鐵橋提供民眾和機車通行空間。

三貂嶺車站為全台唯一沒有公路可抵達的台鐵車站，為台鐵宜蘭線和支線平溪線的分支點，除有登山客到訪外，因三貂嶺生態友善隧道「鏡面倒影」成網美景點，也吸引不少攝影愛好者和遊客到訪，民眾可搭火車到三貂嶺車站，不過日前有YouTuber未搭火車前往，而是闖入平溪線鐵道橋步行至三貂嶺站，遭民眾檢舉，鐵道局開罰1萬元，不過網紅質疑該車站環境是陷人民於罪，沒有公路可抵達，居民走都沒事，只有他被開罰。

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立法院交通委員會今（3日）將討論《鐵路法》修正，立委廖先翔等18人提案修正《鐵路法》第57條，指現行《鐵路法》第2項規定「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，因此擬增訂第3項規定在鐵路路線、橋梁為當地居民通行之必要通路且無公有道路替代時，行人及車輛不受限制可通行，及增訂第4項規定因鐵路路線設置導致既成道路無法通行，主管機關應滿足跨越鐵路路線之救災通行需求。

不過交通部則反對修法，建議維持原條文，交通部今提書面報告表示，鐵路運輸量大、速度高，為確保鐵路營運及列車眾多乘客安全，並防止行人、車輛侵入造成本身傷亡，因此現行法令規定排除鐵路路權範圍內外物入侵，維護鐵路路線、列車營運、鐵路眾多乘客及相關行人、車輛安全。

針對立委提案修法放寬部分沒公路可抵達車站，民眾可走鐵路路線和橋梁通行，交通部表示，關於三貂嶺站當地居民聯外通行課題，新北市政府已於113年6月27日邀集有關單位研商將由該府選址並興建跨河橋梁，供當地居民或觀光旅遊民眾可安全通行。

交通部強調，交通部正研議協助尚未完成興建前之短期過渡方案，原則將朝由台鐵公司於三爪子鐵路橋梁上游側先行代辦拓寬可供居民及機車通行之空間，再交由該府管養，相關過渡方案內容及分工，交通部將儘速會商新北市政府推動辦理。

另因應救災，交通部表示，依據《災害防救法》相關規定，當災害或緊急狀況發生時，災害應變中心或指揮官得命令執行緊急應變計畫之各項措施，爰於包括消防等緊急救災時，鐵路機構依相關法令及指揮官之指揮，本即應配合執行救災通行之需求，因此修法無增訂需要。

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