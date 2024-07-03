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大陸 大陸焦點 特派現場

鼓勵台青參與兩岸交流　連勝文：不要做憤世嫉俗的鍵盤俠

▲▼ 2024年兩岸青年峰會 。（圖／記者任以芳攝）

▲尹力提出三點希望，北京將持續為台灣青年提供良好發展環境。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

「2024年兩岸青年峰會」今（3）日在北京中關村舉行，國民黨副主席連勝文致詞時也指出，鼓勵對兩岸有興趣的青年，放下手機，走出螢幕後，不要做憤世嫉俗的「鍵盤俠」，以身體力行方式，實際參與兩岸交流事務，才能知道複雜與困難的差距。

該峰會於上午9點半舉行，大陸方面出席嘉賓中共中央政治局委員、北京市委書記尹力、國台辦主任宋濤、北京市台辦主任霍光峰；台灣方面出席嘉賓國民黨副主席連勝文，國民黨青工總會總會長廖怡琇等人。峰會舉行前，尹力會見連勝文一行。

尹力致詞時指出，兩岸青年峰會創辦6年來，累計舉辦交流活動151項，吸引6000多名青年朋友參與。「今年的主題是攜手繪青春，奮進新時代參加今天開幕式的兩岸青年代表約450人，後續將有一系列的交流實習活動，預計吸引超過1300名台灣青年來京參與，「這充分反映出兩岸青年溝通交流、增進了解的共同心願」。

尹力指出，目前在京常住台灣民眾有6300多人，1865名台灣學生在北京大專院校求學就讀，1212家台資企業在北京投資發展，交流合作有利於兩岸青年的發展，有利於兩岸經貿發展。

尹力表示，「大家都要做堂堂正正的中國人」，也提出三點希望。首先是同做兩岸走親走近，北京也會支持京台相關社團、大專院校安排豐富多彩的交流活動，推動兩地青年深化了解。北京將持續深化京台經產經貿、科技人員各類工作，對更多的台灣新人來京學習，就業、創業、生活創造更良好的環境。

最後，尹力呼籲兩岸青年同做兩岸和平統一的促進者，衷心希望大家堅守民族大義，堅決反對台獨分裂勢力危害台海和平，共同為推進實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。

▲▼ 2024年兩岸青年峰會 。（圖／記者任以芳攝）

▲連勝文鼓勵台灣青年不要做「鍵盤俠」實際來參與兩岸交流事務。（圖／記者任以芳攝）

連勝文致詞，分享自己到國外求學，儘管兩岸已經有「九二共識」，內心還是非常好奇又緊張，那時還是肅殺的年代，台灣與大陸接觸是禁忌，因此擔心與大陸同學互動，會不會讓自己在台灣惹上麻煩。

與大陸同學熟了後，連勝文說，發現大家都是為相同目標努力，同樣承受求學壓力與努力適應外國的環境。不管是北京人在紐約，還是台北人在紐約，面對相同的挑戰，在美國人的眼裡面，「我們都是中國人，也都是在外國土地上一群短暫的過客」。

連勝文在自己過往的人生經驗也說明，「我們隔著台灣海峽相望的時候，所看到的或許是彼此的不同，是在異鄉的土地上，看到的是我們的鄉土。

連勝文也強調，這也是中國國民黨在「九二共識」，以及「反台獨」的共同政治基礎，與大陸方面展開各種合作交流，因為希望兩岸擱置爭議，求同存異，多做一些有益於雙方的事情。

連勝文說，「同時也希望，我們特別重視的兩岸青年交流的領域，讓兩岸年輕朋友能夠面對面的理性務實的溝通，大家可以來討論，共同謀劃未來。」

他也鼓勵，所有關心兩岸事務的青年朋友走出來，多參加類似兩岸青年峰會這樣有意義的交流平台，可以暫時關掉電腦，放下手機，從虛擬線上回到線下現實人生，身體力行來參與兩岸交流事務，畢竟做一個躲在螢幕後面，憤世嫉俗的「鍵盤俠」，不如實際參與接觸，許多事物看起來非常簡單，參與接觸才會知道複雜，才能從困難的挑戰中尋找解決方案。

▼ 前總統馬英九以預錄方式祝福，峰會舉辦圓滿成功 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024年兩岸青年峰會 。（圖／記者任以芳攝）
 

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