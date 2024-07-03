陸查扣我漁船報復賴政府？　連勝文：遺憾！國民黨執政從未發生過

記者任以芳／北京報導

國民黨副主席連勝文今（3）日出席2024兩岸青年峰會，前一晚我澎湖漁船遭到大陸海警強行帶回福建圍頭港，台灣漁民指出是陸方對賴政府的報復。對此，連勝文表示「很遺憾」，強調國民黨時期都沒有發生這樣事情，主要是今年2月金廈漁船翻船事件沒有處理好，後續有如滾雪球，延伸出一連串的問題。

「2024年兩岸青年峰會」今上午9點半在北京中關村舉行，來自兩岸青年以及各界人士參與。大陸方面出席嘉賓國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力、北京市台辦主任霍光峰，台灣方面出席嘉賓國民黨副主席連勝文，國民黨青工總會總會長廖怡琇、國民黨文傳會副主委等。峰會舉行前，尹力會見連勝文一行。

針對台海局勢，大陸國台辦宋濤致詞時，直接向在場台灣青年喊話，要成為「反台獨」的先鋒力量，重申兩岸同屬一中，痛批台獨分裂勢力把台灣民眾和青年推向戰場、綁上台獨戰車，讓台灣帶來生命災難。

▲連勝文對於陸海巡查扣我漁船感到遺憾，強調「國民黨執政時期從未發生過」。 （圖／記者任以芳攝）

由於昨晚我澎湖籍漁船「大進滿88號」於晚間8點10分在金門外海作業，被大陸海警船強行登檢，我海巡出動3艘船馳援，陸方派出7艘海警船對峙，最後強行押進我漁船回福建圍頭港，船員情況沒有進一步下落。

台灣漁民認為是這是陸方對賴政府報復手段？連勝文會後受訪時，首先表示對這起事件感到很遺憾，「任何具有敵意的作為，都不是一件好事情，在國民黨執政時期，陸方根本沒有發生這件事情，大家好來好往。」

連勝文也表示，所有原因來自於今年2月金廈漁海域撞船事件沒有處裡好，有如滾雪球延伸出一連串問題。他也呼籲，希望兩岸以人道主義、與人為善的立場處理問題，做一些對雙方都有益的事情，讓不愉快的事情盡快落幕，讓兩岸以正常的方式互動交往。

談及台灣把赴陸港澳旅遊調升「橙色」，連勝文指出，「我個人不贊成這樣的做法，無助於兩岸交流與友好氣氛，沒有不必要。」大家好來好往，開開心心的過日子比較重要，互相刺激對方，用各種動作來表達敵意，不是兩岸正規發展方向， 無助兩岸交流與友好氣氛。