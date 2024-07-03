藍智庫指「拆樑」適用選罷法修正？　國民黨嗆綠：不用惡意誤解

▲基隆市長謝國樑面臨被罷免危機。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨籍基隆市長謝國樑遭提罷免案，第二階段連署料將通過，國民黨主席朱立倫已下「固樑」動員令，同時藍委們也將推動《公職人員選舉罷免法》，提高罷免門檻，國民黨智庫表示，依照「實體從舊、程序從新」，修法後就可適用在尚在進行中的案件，民進黨對此痛批，「全黨救一人，修法就是為了救謝國樑！」國民黨文傳會主委李彥秀今（3日）強調，謝國樑案在前、選罷法修法在後，民進黨不用惡意誤解。

國民黨在此時機點提修法遭綠營質疑「自肥」，認為如果通過修法，應該是下屆立委才能適用。然而國民黨智庫「國家政策研究基金會」指出，法規適用有「實體從舊、程序從新」原則，如果說要修法延長任期，只能在下次選舉適用，但「罷免門檻」是程序事項，因此只要修法通過，就可以適用於正在進行中的案件。綠委林楚茵狠酸國民黨，先前還說謝國樑的罷免案不適用修法，現在智庫卻定調可以適用，「直接不演了！」

李彥秀則回擊，立法院修法時程有相關權責處理，謝國樑到底適不適用接下來的選罷法修正，朝野跟過去修法的大家應該都很清楚，謝國樑案在前、選罷法修法在後，民進黨不用惡意誤解。

李彥秀說，大日案勝訴後，已經很清楚謝國樑是顧市產的市長，反倒是前基隆市長、民進黨秘書長林右昌不演了，林右昌的子弟兵、基隆市議員童子瑋在背後幫忙做罷免處理，遮掩過去林右昌在基隆的弊案，「這些弊案都是謝國樑上任後一件一件善後的！林右昌只是為了遮掩過去在基隆市政的缺失跟弊案才亂搞罷免。」