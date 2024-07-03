　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

九族文化村推清涼大樂冰消暑活動至9／1　門票490元起

▲九族文化村打造300米長的水霧森林步道。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村打造300米長的水霧森林步道。（圖／九族文化村提供）

記者高堂堯／南投報導

今年暑假橙色高溫警示頻現，九族文化村推出「Wow!清涼大樂冰」清涼消暑系列活動，讓遊客在水霧森林樂園吃冰、戲水、拍美照、體驗歡樂世界的遊樂設施，都不必擔心曬黑，還可搭日月潭纜車、漫步部落森林步道、欣賞舞蹈表演，享受讓人驚呼連連、豐富多彩的夏天清涼森林樂園。

九族文化村表示，入園門票到9月1日前也提供490元起的各票種優惠，再加送日月潭纜車搭乘和「大家樂」抽獎，中獎機率達97%，同時推出水立方遊憩區「穿泳裝送200」活動：只要穿泳裝到報到，即可獲200元消費券（兒童100元消費券）。

▲九族文化村推出「W O W！清涼大樂冰消暑」活動。（圖／九族文化村提供）

▲青蛙加水霧讓西班牙海岸水立方遊客驚嘆聲連連。（圖／九族文化村提供）

九族企劃部經理黃瑞奇指出，暑假針對不只想玩水或怕曬黑的遊客提供多元的玩法和清涼舒服的環境：除了西班牙海岸的大漩渦、水戰船、無敵艦隊等多種知名水上消暑設施，更打造水立方數百公尺長的迷霧森林，以及匯聚各式冰品美食、結合「WOW哇蛙、蛙鵝」網美拍照景點的「大樂冰市集」，打造清涼的絕佳吃冰空間。

▲穿泳裝到水立方報到，就送全園區消費券200元（兒童100元）。（圖／九族文化村提供）

▲穿泳裝到水立方報到，就送全園區消費券200元（兒童100元）。（圖／九族文化村提供）

其中最讓遊客驚艷也最具特色的迷霧森林造景：在水立方及西班牙海岸間的森林步道設置定時噴霧的300米「水霧森林」，營造涼爽又奇幻的避暑場所，也是值得拍照攝影留念之地；水立方舞台旁的杉木林下走廊，則設有千變萬化的「跳跳泉」，不時出現水柱隧道，讓愛冒險的遊客從下面鑽過也不會淋濕、孩子可在突然噴出的地湧噴泉中戲水。

▲清涼大樂冰市集提供各種冰品飲料。（圖／九族文化村提供）

▲清涼大樂冰市集提供各種冰品飲料。（圖／九族文化村提供）

此外，九族文化村除繼續安排最受歡迎的原住民舞蹈表演，在歡樂世界區也加碼全新演出：每天有多場次的火辣熱情森巴女郎舞蹈、詼諧小丑特技及泡泡秀，還有該園文化工作隊帶來清涼熱舞、水槍大戰、非洲鼓帶動唱等；遊客可把握9月1日前參與「Wow!清涼大樂冰」暑期系列活動，留下美好的夏日回憶。

更多詳細內容可至九族文化村官網（https://reurl.cc/YEzpn4）或撥打九族文化村服務專線049-2895361

ET快訊
快訊／大雷雨狂轟4縣市！　警戒區曝
快訊／進學校10分鐘倒地！　25歲警「相驗結果出爐」
快訊／雨勢升級！　9縣市豪大雨特報
知名電商倉庫燒成廢墟！　焦屍無法辨認身分
台中25歲警「倒臥操場不治」　弟弟也是員警...急請假處理後
謎片是真的！日本21歲女殺死高中妹　和辦案刑警爆不倫
快訊／國家警報響！　大雷雨轟4縣市
江坤俊遭爆曖昧護理師　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花東城市幣交換首日　千位民眾搶領！臺東金幣被秒殺

「2024鐵花燈之祭」璀璨星際帶你翱翔宇宙　7／6登場

LINE帳號突遭登出！女衝池上分駐所求救　警提醒：把握黃金6六分鐘

九族文化村推清涼大樂冰消暑活動至9／1　門票490元起

奧萬大森林療癒團7／11、12開團　7／8-12聯外道路施工限團客

交通安全專家張文菘教授　為潮州警提供實用防禦駕駛知識

白沙屯媽祖轉贈醫療專車　若瑟醫院神父灑聖水祈福

暑假開心戲水！花蓮青年住宅游泳池沁涼開放　入場費超親民

張麗善會見群馬縣知事山本一太　推動雲林城市外交

暨大附中罕病畢業生「向昆蟲學習不放棄」　特展分享生命歷程

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

Junior登記結婚忘記帶婚約書　林宣瑜「他只記得帶小鬼公仔」

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

花東城市幣交換首日　千位民眾搶領！臺東金幣被秒殺

「2024鐵花燈之祭」璀璨星際帶你翱翔宇宙　7／6登場

LINE帳號突遭登出！女衝池上分駐所求救　警提醒：把握黃金6六分鐘

九族文化村推清涼大樂冰消暑活動至9／1　門票490元起

奧萬大森林療癒團7／11、12開團　7／8-12聯外道路施工限團客

交通安全專家張文菘教授　為潮州警提供實用防禦駕駛知識

白沙屯媽祖轉贈醫療專車　若瑟醫院神父灑聖水祈福

暑假開心戲水！花蓮青年住宅游泳池沁涼開放　入場費超親民

張麗善會見群馬縣知事山本一太　推動雲林城市外交

暨大附中罕病畢業生「向昆蟲學習不放棄」　特展分享生命歷程

習近平一通電話能結束烏俄戰爭？　北京強調「非當事方」

手術後2個月「皮膚冒紅點」竟是乳癌復發！醫：癌細胞侵襲皮膚

郭智輝盼引進移工穩供電「這蠻緊急」　本周將和勞動部討論

南臺灣土地公補庫存　6.79億入手339坪地蓋商辦

灰狼新星出事啦！艾德華茲遭女子揭穿過去7個月生了3個孩子

U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打　全場被14次三振

快訊／大雷雨狂轟4縣市　2地防暴雨「警戒區曝」

【廣編】JOY COLORi未來鑽石攜手小王子！全新聯名帶你探索永續時尚的奇幻旅程

臺東FUN暑假！正氣觀光夜市「每周增加1營業日」

嘉義布袋1女跌落魚塭！救上岸已無呼吸心跳　送醫搶命中

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

地方熱門新聞

石門水庫水位提升近2公尺　供水情況改善

新北跳蛙公車放暑假　12條路線暫停服務

苗栗縣副縣長邱俐俐今上任　鍾東錦有期許

天仙果7月中旬種苗網再上架

許淑華偕韓國瑜赴龍山寺感謝捐助

桃園客庄獨有節慶品牌「義勇祭」　7/6日登場

桃園市民卡APP全新升級　想法募集中

桃園設置包租代管暨租金補貼及租屋諮詢櫃台　

到南投旅宿自備盥洗用品　各有好康

菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

西濱玄寶大橋施工　7／9起封閉14天

即／花蓮土石流淹沒軌道　台鐵崇德=和仁雙線封閉

北港區聯合服務處揭牌　張嘉郡丁學忠讓雲林加速前進

屏東縣射擊體驗基地揭牌　國防教育更有趣

更多熱門

相關新聞

高雄人不習慣！　30年「九族文化村」地標廣告突撤引熱議

高雄人不習慣！　30年「九族文化村」地標廣告突撤引熱議

高雄有棟正對愛河的透天，懸掛「九族文化村」的大面廣告看板，長達30年，沒想到近期廣告默默撤下，而對面閒置19年的「大元國際大樓」，是高雄最貴廣告大樓，傳出今年是最接近成功租出的一次。信義房屋專家表示，近年愛河灣能見度大增，連帶推升租金行情。

九族文化村萬株薰衣草接棒櫻花

九族文化村萬株薰衣草接棒櫻花

搭纜車玩九族賞薰衣草紫色花海

搭纜車玩九族賞薰衣草紫色花海

櫻花小仙子林書葶返九族　與新一代櫻花女王同框

櫻花小仙子林書葶返九族　與新一代櫻花女王同框

九族文化村櫻花女王號纜車今首發

九族文化村櫻花女王號纜車今首發

關鍵字：

九族文化村W O W！清涼大樂冰消暑

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

快訊／25歲警休假回台中！倒國小操場送醫不治

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面