九族文化村推清涼大樂冰消暑活動至9／1　門票490元起

▲九族文化村打造300米長的水霧森林步道。（圖／九族文化村提供）

記者高堂堯／南投報導

今年暑假橙色高溫警示頻現，九族文化村推出「Wow!清涼大樂冰」清涼消暑系列活動，讓遊客在水霧森林樂園吃冰、戲水、拍美照、體驗歡樂世界的遊樂設施，都不必擔心曬黑，還可搭日月潭纜車、漫步部落森林步道、欣賞舞蹈表演，享受讓人驚呼連連、豐富多彩的夏天清涼森林樂園。

九族文化村表示，入園門票到9月1日前也提供490元起的各票種優惠，再加送日月潭纜車搭乘和「大家樂」抽獎，中獎機率達97%，同時推出水立方遊憩區「穿泳裝送200」活動：只要穿泳裝到報到，即可獲200元消費券（兒童100元消費券）。

▲青蛙加水霧讓西班牙海岸水立方遊客驚嘆聲連連。（圖／九族文化村提供）

九族企劃部經理黃瑞奇指出，暑假針對不只想玩水或怕曬黑的遊客提供多元的玩法和清涼舒服的環境：除了西班牙海岸的大漩渦、水戰船、無敵艦隊等多種知名水上消暑設施，更打造水立方數百公尺長的迷霧森林，以及匯聚各式冰品美食、結合「WOW哇蛙、蛙鵝」網美拍照景點的「大樂冰市集」，打造清涼的絕佳吃冰空間。

▲穿泳裝到水立方報到，就送全園區消費券200元（兒童100元）。（圖／九族文化村提供）

其中最讓遊客驚艷也最具特色的迷霧森林造景：在水立方及西班牙海岸間的森林步道設置定時噴霧的300米「水霧森林」，營造涼爽又奇幻的避暑場所，也是值得拍照攝影留念之地；水立方舞台旁的杉木林下走廊，則設有千變萬化的「跳跳泉」，不時出現水柱隧道，讓愛冒險的遊客從下面鑽過也不會淋濕、孩子可在突然噴出的地湧噴泉中戲水。

▲清涼大樂冰市集提供各種冰品飲料。（圖／九族文化村提供）

此外，九族文化村除繼續安排最受歡迎的原住民舞蹈表演，在歡樂世界區也加碼全新演出：每天有多場次的火辣熱情森巴女郎舞蹈、詼諧小丑特技及泡泡秀，還有該園文化工作隊帶來清涼熱舞、水槍大戰、非洲鼓帶動唱等；遊客可把握9月1日前參與「Wow!清涼大樂冰」暑期系列活動，留下美好的夏日回憶。

更多詳細內容可至九族文化村官網（https://reurl.cc/YEzpn4）或撥打九族文化村服務專線049-2895361