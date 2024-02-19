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櫻花小仙子重返九族　藝人林書葶與新一代櫻花女王跨世代同框

▲20年前獲選「最佳才藝櫻花小仙子」的通告藝人Una林書葶重返九族文化村，與第30代日本櫻花女王杉浦美櫻里相見歡。（圖／九族文化村提供）

▲林書葶（左）睽違20年重返九族文化村，與第30代日本櫻花女王杉浦美櫻里相見歡。（圖／九族文化村提供）

記者高堂堯／南投報導

九族文化村櫻花祭活動日前由日本櫻花協會新一代「櫻花女王」杉浦美櫻里來台代言，還在茫茫網海中幸運找到20年前獲選「櫻花小仙子」的通告藝人林書葶，邀請她「回娘家」與杉浦美櫻里相見歡，在櫻花海中延續神奇的緣分。

九族指出，自2003年開始與日本櫻花協會有深度交流，2004年邀請第20代櫻花女王松丸亞祭來台，當時還舉辦「櫻花小仙子」選拔活動，讓小仙子與櫻花女王同框；九族先前將當年的活動照片PO上臉書粉絲團，希望找出當年選出的櫻花小仙子，果然獲得當年的「櫻花小仙子最佳才藝獎」得主林書葶回應，18日再度回到九族文化村，與杉浦美櫻里一起擺出20年前留影的姿勢，同框拍下跨世代的珍貴畫面。

▲▼林書葶20年前獲選九族文化村「最佳才藝櫻花小仙子」，並與當年櫻花女王松丸亞祭合影留念。（圖／九族文化村提供）

▲▼林書葶20年前獲選九族文化村「最佳才藝櫻花小仙子」，並與當年櫻花女王松丸亞祭合影留念。（圖／九族文化村提供）

▲20年前獲選「最佳才藝櫻花小仙子」的通告藝人Una林書葶重返九族文化村，與第30代日本櫻花女王杉浦美櫻里相見歡。（圖／九族文化村提供）

九族表示，林書葶目前是綜藝界的知名通告藝人，藝名為Una，也是擁有眾多粉絲的網紅，這次也帶著母親邱貴鳳和女兒一起來，像當年的林媽媽一樣幫女兒打扮得漂漂亮亮、和櫻花女王合照；邱鳳貴回憶，她當時最大的興趣和成就，就是把林書葶打扮漂亮、帶著她到處上台比賽，女兒也不負所望、獲得許多選美比賽獎項，這次除了她自己再度同框櫻花女王，也讓小女兒跟新女王合拍美照，完全就是世代相傳之美的故事。

▲▼林書葶帶著女兒與杉浦美櫻里同框。（圖／九族文化村提供）

▲▼林書葶帶著女兒與杉浦美櫻里同框。（圖／九族文化村提供）

▲20年前獲選「最佳才藝櫻花小仙子」的通告藝人Una林書葶重返九族文化村，與第30代日本櫻花女王杉浦美櫻里相見歡。（圖／九族文化村提供）

當天台日雙方也一起種下像徵台日友好的「台灣雪櫻」新品種白色櫻花，林書葶一家三代美女到場觀禮，在櫻花樹下一起賞花聽音樂、喝茶用餐；櫻花協會代表幹事暨第4代櫻花女王工藤園子表示，這些年來由於九族櫻花祭活動的連結，美化許多人的人生與生命，林書葶一家就是很好的例子。

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