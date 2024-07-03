高鐵平均薪資8.9萬「台鐵只有一半」　立委要求提高薪資

▲台鐵平均薪資4.9萬元，遠低高鐵的8.9萬元，立委疾呼台鐵改善員工待遇。（資料示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年公司化後首度招募從業人員，原規劃招考936人，最後僅錄取756人，甚至台東電務段僅1人報名，卻因未通過考試無人錄取。立委林俊憲質疑，高鐵平均薪資8.9萬元，台鐵僅4.9萬元，只有高鐵約5成，疾呼台鐵提高待遇。台鐵董事長杜微表示，新進從業人員若績效好，年薪有機會超過具公務員資格的留任人員。

立委林俊憲今（3日）在立法院交通委員會質詢時表示，台鐵公司化薪資待遇沒有提升，台鐵員工薪資水準偏低，高鐵非主管月薪資平均達8萬9917元，台鐵非主管月薪資平均為4萬9388元，只有高鐵平均薪資約5成，特殊人員如勞安、醫護人員等薪資更低，還要求要有雙證照，卻僅有2.5萬元薪資，比業界平均薪資標準低，當然招不到人。

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林俊憲表示，台鐵公司化第一次招考規劃招募936人，但實際錄取僅756人，錄取80％，報到率要再扣個5％，一年離職率再扣10％，台東段電機人員招募7人，僅1人報名，還資格不符，若薪資結構不改變，台鐵公司化沒有實質意義。

立委許智傑表示，台鐵招募936人，但實際錄取僅756人，不如預期，為何台鐵這麼缺人，主要是薪資福利跟不上其他產業，又沒有證照加給，才會招不到人，台鐵剛公司化沒有公務員的優惠，這個落差讓許多人不見得喜歡到台鐵上班，台鐵可以研究如何創造員工福利，包括比照高鐵放寬眷屬優待案、從業人員薪級表透明化，明定專業證照加給，提升員工福利。

對此，台鐵董事長杜微承諾將改善員工福利，杜微表示，現台鐵採雙軌制，公司化前具公務員資格留任員工因舊軌有相關規定，要再提高薪資不容易，但新招聘的從業人員若績效好的話，年薪有機會超過同等職位的留任人員。