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新自強號撞土石流「西正線沒告警系統」　交通部：7／22前完成裝設

▲▼ 台鐵229列車撞上落石，現場崩塌畫面曝光。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲台鐵新自強號日前撞上落石，造成司機員和旅客受傷。（資料圖／記者柯政誟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一列EMU3000型自強號6月21日在花蓮大清水溪橋旁的西正線K51+300路段，撞上漫延軌道的土石流，由於該路段僅東正線有裝設落石告警系統，西正線未裝設，交通部政務次長伍勝園表示，西正線也將裝設落石告警系統，預計7月22日前完成。

立委陳素月表示，最近幾次，台鐵事故讓大家很擔憂，6月21日花蓮路段土石流漫延到鐵軌上，這次更造成人員受傷，為何會沒有告警作動，未來應該針對高危險路段裝設告警系統。

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由於土石流入侵軌道的範圍是台鐵花蓮路段K51+405至530處，西正線已設明隧道，東正線則設置落石告警系統，發生土石流的西正線K51+300大清水溪橋橋上因過往沒落石紀錄，所以未設置落石告警系統。

交通部政務次長伍勝園表示，因西正線沒有落石告警系統，交通部6月24日已找相關單位，初步先把河床疏濬後，將在西正線裝設落石告警系統，7月22日完成裝設，另後續宜花東邊坡也會評估裝設，後續將盤演出來哪些需要做防護和告警系統。

陳素月則追問，6月3日有豪大雨，基隆台2線潮境公園路段大規模崩塌事件，當時交通部長李孟諺接受媒體訪問時說國道、公路局、台鐵、高鐵一個月內完成C級邊坡盤點，1個月時間到了，目前盤點情況為何。

伍勝園表示，C級邊坡面臨氣候變遷威脅，台鐵、高鐵、公路局預計這個月可完成邊坡盤點，目前都在收尾階段。

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