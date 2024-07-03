李孟諺立院請假！立委怒交通部沒人知道去哪：要不要貼尋人啟事

▲交通部長李孟諺昨視察花蓮受災交通，今請假未出席立法院交委會，行蹤成謎引發立委不滿。（資料圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(3日)審查《鐵路法》修正意見，交通部長李孟諺今請假未出席，交委會召委陳雪生公告李孟諺去花蓮勘災請假，不過立委傅崐萁今質詢時詢問部長行程，從交通部政務次長到台鐵董事長都無人知道李孟諺行程，無人知道李孟諺行程，讓傅崐萁動怒「要不要貼尋人啟事」。

交通部長李孟諺昨前往花蓮視察受災蘇花公路和台鐵災情，昨已結束該行程，不過立法院交通委員會今開會討論《鐵路法》修正，交通部長李孟諺請假未出席，交委會召委陳雪生宣布李孟諺因前往花蓮勘查請假，今會議由交通部政務次長伍勝園出席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過出身花蓮的立委傅崐萁卻不知道李孟諺今在花蓮，今質詢時表示，花蓮鐵道和公路是國內很大問題，交通部長今天去哪？

對此，交通部政務次長伍勝園表示，他只有接到開會通知，今天的任務是來交委會，長官的行程無法詢問。

傅崐萁則再追問台鐵董事長杜微，交通部長今天是否去視察台鐵，台鐵董事長杜微則表示，並不清楚部長今天行程去哪邊，但部長已經多次到花蓮勘災。

傅崐萁則不滿表示，到此時此刻，沒人知道部長去哪裡，私人行程憑甚麼不來開會，連鐵路董事長不知道去哪裡，代表今天不是去台鐵勘災，是隱密去哪裡、詐騙詐欺會議主席去花蓮？所有交通部的人都不知道部長去哪裡，要不要貼尋人啟事。

傅崐萁批評，交通部次長不知道部長行程，鐵路董事長也不知道部長到底去哪裡，立法院生病了是嗎，一個堂堂中華民國部長去花蓮，在地立委沒人知道，到地方偷偷摸摸沒人知道，通知一下有問題嗎，行政官員傲慢到這程度嗎，到地方都不用通知嗎。

伍勝園則表示，剛聽到委員說部長去花蓮勘災，但交通部內部沒有掌握這個訊息，這二天公路和鐵路受土石流影響有中斷，若去花蓮跟關心應該是與交通影響有關。

交通部表示，部長李孟諺因原有排定重要行程，故昨日前往花蓮勘災途中即親自致電向陳雪生召委請假，並獲允准。同時，交通部亦循立法院相關規定向委員會提出請假並獲同意。