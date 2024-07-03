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監視器早已拍到土石流卻無預警　台鐵2點改善：增監控設備人力

▲▼ 台鐵229列車撞上落石，現場崩塌畫面曝光。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲台鐵新自強號日前撞上土石流出軌，台鐵將增設告警系統並擴大監控設備和人力。（資料圖／記者柯政誟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

6月21日台鐵一列EMU3000型新自強號在花蓮路段撞上土石流出軌，事後遭爆台鐵監視器在事故前19分鐘早已拍到土石流，卻無人通報。台鐵公司董事長杜微今（3日）表示，目前已改善，除增設監測螢幕畫面讓土石流影響常態出現外，也會增加監控人員人力。

立委李昆澤表示，台鐵公司化後，2024年1到3月平均每日旅客量達65萬人次，超過疫情前同期水準，不過6月21日崇德到和仁西正線大清水溪土石流溢流衝擊平台，覆蓋和仁隧道口，造成司機員緊急剎車出軌，司機員手部骨折、8旅客輕傷，讓旅客對台鐵安全起了擔憂。

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李昆澤指出，2013年他曾提出邊坡隧道設置相關偵測系統的提議，當時還不知道和仁隧道土石流有19分鐘監視器已拍攝到爭議，他請教相關主管一個監看人員要看十幾個螢幕，人力夠嗎，他還說足夠。目前監測預警機制是看雨量，明明土石流都已經崩下來，雨量監測和落石告警都無法起作用，且19分鐘前監視器就已拍攝到，這樣安全管理系統出很大問題，要確實監督改善，每天65萬旅客安全不容出狀況。

台鐵董事長杜微表示，行控中目前有275個攝影機監測，落石告警有告警作用後，監控系統才能通知監看人員，土石流監控機制則是看雨量，雨量達預警值就會通知監看人員調出畫面確認，現在也已有相關改善，除了增設電視機螢幕畫面外，也要求常態顯示土石流畫面監控畫面，讓監控人員方便監視，另外監控人員人力也有增加。

交通部政務次長伍勝園表示，過去用雨量來監測，6月21日當天雨量不大，跟過去經驗不一樣，該路段7月22日前會完成告警系統設置，土石流若淹沒軌道會有相關偵測，通知監控中心訊息可自動跳出。

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