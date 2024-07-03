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法國會7日最後一輪投票　200多名候選人退選「防極右翼掌權」

▲▼ 法國國旗。（圖／路透）

▲法國選民7日將參與最後一輪投票。圖為法國國旗。（圖／路透）

文／中央社巴黎2日綜合外電報導

法國200多名中間派與左翼候選人在今天最後期限前退出法國國會選舉決選，總統馬克宏（Emmanuel Macron）希望此舉能阻止極右翼贏得政權。

法新社報導，馬克宏的陣營上月在歐洲議會選舉失利後，他宣布提前舉行國會選舉，以「澄清」政治狀況，法國選民7日將參與最後一輪投票。

然而，馬克宏的豪賭卻適得其反，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的極右翼政黨「國民聯盟」（National Rally）在6月30日首輪投票拔得頭籌。但現在的關鍵懸念在於國民聯盟是否能獲得足夠席次籌組政府。

面臨法國自二戰時期遭納粹德國占領以來，首度由極右翼掌權的前景，馬克宏的陣營與左翼政黨縱橫捭闔，敦促組建「共和陣線」，阻擋瑪琳．雷朋的反移民與疑歐派政黨勝選。

在今天傍晚的登記截止日期前，超過210名親馬克宏或左翼候選人退選，試圖防止國民聯盟贏得席次，馬克宏陣營似乎樂見這樣的發展。

但雷朋似乎收回她先前的發言，她之前表示在有577席的國民議會中，國民聯盟只有在贏得289席的絕對多數才能組建政府，現在表示如果席次略微低於這個數字，仍將嘗試籌組政府。

她說，即使只有「例如270名代表」，她的政黨仍將試圖組成政府，讓她的28歲門徒巴德拉（Jordan Bardella）成為總理，要求他們爭取另19名議員的支持以執政。

她告訴法國國際廣播電台（France Inter）：「如果我們之後成為多數，那麼，當然，我們將全力以赴，做選民選我們要做的事。」

如果巴德拉成為總理，將引發與馬克宏「共治」的緊張時期，馬克宏已矢言擔任總統直到2027年。

35歲的總理艾塔爾（Gabriel Attal）昨晚表示，讓極右翼贏得絕對多數，「對法國而言將是災難性」結果。

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