法國瑞士義大利至少7死　風暴豪雨侵襲數百人撤離

▲瑞士城鎮薩斯格倫德的土石流空拍景象。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法新社報導，法國、瑞士、義大利周末出現狂風暴雨，大樹壓壞汽車、大雨引發土石流、洪水猛然上漲，造成至少7人死亡。瑞士當局表示，瓦萊邦疏散數百人，道路也關閉。

法國東北部歐伯地區（Aube）6月29日發生大樹壓壞汽車的死亡事故，造成3名年約70、80歲高齡者死亡，第4人處於命危狀態。

在鄰國瑞士，義語區提契諾邦（Ticino）有3人命喪暴雨引發的土石流，瓦萊邦城鎮薩斯格倫德（Saas-Grund）一名男子陳屍在旅館內，警方宣稱他可能是因突然上漲的洪水受到驚嚇。

▲瑞士馬基亞山谷（Maggia Valley）的Visletto當地橋梁被風暴摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

瓦萊邦目前有1人失蹤，根據民事安全部門的說法，隆河（Rhone）及其支流多處氾濫之後，道路關閉，瓦萊邦疏散數百人。緊急部門正在評估撤離300名前往佩奇西亞（Peccia）看球賽群眾的最佳做法，與此同時，還有近70人從Mogno村度假營地撤離。

至於義大利，比第蒙（Piedmont）以及瓦萊達奧斯塔（Aosta Valley）大區出現洪水和土石流災情，比第蒙已進行80次救援行動。