【廣編】2024年RICHARD MILLE盃經典帆船賽　史詩般海上競速

▲今年（2024年）RICHARD MILLE盃經典帆船賽已於6月時圓滿落幕。

圖、文／RICHARD MILLE提供

6月15日，為期兩週的RICHARD MILLE盃經典帆船賽圓滿落幕。由William Fife於1911年設計的Mariquita號榮獲冠軍。本屆比賽需要在英國和法國共參與255英里的離岸賽角逐以及八天的近岸賽。所有參賽帆船均為上個世紀設計，旨在弘揚高性能的經典競賽船隻。

6月2日，賽事在皇家康沃爾帆船俱樂部開幕，途經達特茅斯皇家飛鏢帆船俱樂部、考斯皇家賽艇艦隊，最終在勒阿弗爾帆船俱樂部結束；賽事期間舉行了包括康沃爾郡Trelissick House的開幕晚宴、Atlantic號三桅縱帆船的招待會，以及各大帆船俱樂部的頒獎儀式。RICHARD MILLE行銷總監Tim Malachard表示，此賽事旨在讓古董帆船在其曾經競技的賽道上再度一決高下，展示帆船運動的歷史和榮耀。在近岸賽中，雙桅帆船Viveka號與兩艘法夫斜桁帆船在考斯海域激烈競爭。賽事組織者William Collier指出，這次比賽弘揚了經典帆船文化，並展示了高水準的帆船修復和參賽選手的精湛技能。

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在大型帆船組別中，Mariquita號在第二週比賽中連連獲勝，奪得冠軍。Mariquita號船主Benoît Couturier和船長Jacques Caraes獲得該級別冠軍獎盃。總成績第二名為Viveka號，這艘雙桅帆船曾在加州進行專業修復。小級別賽冠軍由Patna號獲得，這艘帆船由Charles E. Nicholson於1920年設計，後由Greg Powlesland家族修復。兩艘大型多桅帆船Atlantic號和Elena號競逐，最終Elena號勝出。參賽帆船包括由William Fife III設計的三艘大型帆船及1889年建造的Thalia號。RICHARD MILLE盃經典帆船賽在短短兩屆後，已成為經典帆船賽中的頂級盛會，重塑了這項古老運動的傳統。