強勢爭取總理！法國28歲極右翼領袖「斯文型男」　1策略洗白老黨

▲國民聯盟（RN）主席巴德拉（Jordan Bardella）近年迅速崛起。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

法國6月30日舉行國會大選首輪投票，極右翼以33.2%得票率居首，政黨「國民聯盟」（RN）很可能成為第一大黨，更有機會組建政府，而年僅28歲、外型斯文帥氣的黨主席巴德拉（Jordan Bardella）可望成為下一任總理，政壇背景也備受關注。

巴德拉出生於巴黎東北部的塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis）郊區一個義大利裔家庭，當地居民多為勞工階級或有非裔血統，他也宣稱親身經歷了非法移民帶來的混亂與無法無天。

2012年，16歲的巴德拉加入「國民聯盟」後退學專注政治生涯，2014年成為該省的黨代表，與極右翼領導人雷朋（Marine Le Pen）的門生。2016年，他以21歲之姿成為黨發言人，2022年被選為黨主席，帶領這個50年政黨重塑形象，成功擺脫種族歧視惡名，吸引更多溫和中間派選民支持。

巴德拉文質彬彬，態度和善穩重，總是笑臉迎人、近距離與支持者自拍，形象親民，而且非常擅長經營社群媒體。他把自己形容為馬克宏7年領導後的「唯一替代方案」，而且似乎希望獲得絕對多數、完全執政，承諾「重建人們對法國與國家偉大的信心。」

巴德拉與「國民聯盟」的主要政見與政治立場，包括遏止非法移民，削減能源稅以增強消費力，大砍福利預算，推出「反對伊斯蘭主義意識形態」法案，全面改革教育體系並且在學校重建「國家權威」，包括重新引入制服、重罰違規行為、禁用手機等。

他曾宣稱，「極右翼的問題是廢除邊境，這讓我們的國家缺乏武裝，社會服務飽和，法國身分認同衰退」，自己也如同「數百萬法國公民一樣，感受到在自己國家成為外國人的痛苦」，承諾「一旦我們掌權，人口販運黑手黨經營的移民船將不能停靠在法國港口。我們國家的使命，不是成為世界的旅館。」

不過，巴德拉沒有碰觸以往較有爭議的議題，例如退出歐盟或北約，而是利用選民對移民的恐懼，以及對馬克宏的不滿吸引選票。由於「國民聯盟」過去被視為親俄，他也承諾將繼續對烏克蘭提供援助，但同時反對提供長程武器。

英國查塔姆研究所（Chatham House）副研究員梅拉德（Sebastien Maillard）說，「巴德拉是該黨正常化策略的一部分……他從未捲入任何爭議，對於自己的言論非常謹慎」，這種在議會上總是體面待人的「領帶策略」（tie strategy），也確實為該黨贏得新支持者。

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