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華為堅持不造車　轉讓「問界」汽車品牌給賽力斯

▲華為與賽力斯合作的問界汽車（AITO）M7車款。（圖／CFP）

▲華為與賽力斯合作的問界汽車（AITO）M7車款。（圖／CFP）

文／中央社

中國車企賽力斯2日公告，擬收購華為持有的全球所有類別「問界」及其他相關商標權及申請權、相關外觀專利設計，收購價款合計約人民幣25億元（下同，約新台幣112億元）。華為則稱，堅持不造車，繼續幫助車企造好車。

「問界」汽車是賽力斯與華為共同推出的新能源汽車品牌，已發布M5、M7、M9等車型。據中國媒體界面新聞報導，賽力斯在一則公告中宣布，擬收購華為持有的全球所有類別「問界」及其他相關商標權及申請權、相關外觀設計專利，收購價款合計25億元。

此項商品和品牌資產轉讓不影響雙方現有的合作業務。另外，賽力斯宣布，已經與華為簽署進一步深化聯合業務合作協議，賽力斯正在積極籌劃參與引望（華為車BU成立的新公司）戰略投資合作事宜。

對於此筆交易，華為表示，華為將「問界」等系列商標轉讓給賽力斯，同時華為將繼續支持賽力斯造好問界、賣好問界。華為一貫堅持不造車，而是利用領先的智能網聯汽車技術，持續幫助車企造好車、賣好車。

在此之前，華為已在今年分別向奇瑞股份有限公司和北汽新能源汽車股份有限公司轉讓了「智界」和「享界」商標。

第一財經報導指出，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東曾公開表示，華為在「問界」這個車上開創了一個新的商業模式，即由華為做生態品牌，公司內部希望這個生態品牌能在未來極少數活下來的企業裡面存在。

他說，「我們靠一個打不過別人，我們幾個兄弟一起打，通過打造一個生態聯盟，共建這個生態平台，打造問界這個生態聯盟，把它的體驗打造到極致，產品又不衝突，這樣持之以恆發展。將來市場激烈競爭的洗牌中，使這幾家成為少數活下來的企業」。

余承東表示，「智選模式」由華為掌控命運，對車企產品成功負責。如果不能成功，華為做的零部件再好也沒有什麼用，車廠不能取得成功的話，華為無法取得成功。

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