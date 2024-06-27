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大陸 大陸焦點 特派現場

江蘇國中考卷有多道涉「華為」題目！還印上LOGO　家長怒PO網

▲▼江蘇國中考卷有多道涉「華為」題目！還印上LOGO　家長怒PO網。（圖／澎湃新聞）

▲考卷上印了華為的LOGO。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸有家長今日發影片稱，兒子參加的江蘇常州市國中地理考試時，考卷竟出現多個涉及科技公司華為的題目，還印上企業商標，引發爭議。對此，常州市教育局工作人員表示，已接到相關反映，正在進行調查。

據《澎湃新聞》報導，影片顯示，常州市2024年初中地理結業會考試卷顯示，第一頁不但印上了華為的商標，而且整頁有大量關於華為的內容。

▲▼江蘇國中考卷有多道涉「華為」題目！還印上LOGO　家長怒PO網。（圖／澎湃新聞）

▲考卷以大量的篇幅介紹了孟晚舟從加拿大溫哥華回國時的路線。（圖／澎湃新聞）

從內容上看，考卷第一頁有華為公司簡介、華為「跨國合作」介紹、華為在世界範圍內建立的部分研究所及研究基地等內容；第二頁選擇題中，有2道題是關於華為的，分別是關於華為總部所在地深圳市的經緯度、華為日本研究所地址的。

在考卷第三頁，專門介紹了華為在「汽車領域」的成就，隆重推出華為問界 M9 這款汽車，要求考生們根據對華為汽車領域圖文的介紹，回答 18至24 題；考卷第四頁卷首，介紹了華為在「手機領域」的技術，還要求考生們根據該知識點回答 25至28 題；第四頁卷中，又專門介紹了華為在「傳統領域」的知識，要求考生們根據華為在「傳統領域」的知識介紹，回答 29至30 題考題。

考卷第五頁，卷首兩道題就是關於華為的問題；第五頁卷末，又用了大量的篇幅介紹了孟晚舟從加拿大溫哥華回國時的路線，及發表感言內容。

此事引發網友爭議，不少人批評，「廣告都幹到教育系統了，咋還要從娃娃抓起啊」、「這技術方法已經遙遙領先到教育了？」。但也有人認為，「華為怎麼了？又不是考的蘋果」、「怎麼不能出？自己國家的民族品牌出現在考卷里有啥問題？」。

報導指出，除了華為品牌外，近年來越來越多學生試卷上，開始出現一些有關大陸國產廠商的內容，譬如比亞迪等。

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