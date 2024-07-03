我漁船遭中海警強押走　陳玉珍嘆：人民需要保護時賴清德在哪？

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

我國澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚在金門外海作業時，突然遭到2艘中國海警船靠近拍照後強行登檢，船主緊急求救，海巡署也立刻調派3艘船艇前往救援，但仍遭中國海警強行帶回福建圍頭港。國民黨立委陳玉珍今（3日）受訪表示，接下來就視陸委會如何跟大陸溝通，和對岸溝通、保護及救回人民是賴政府的責任，「既然賴政府不走兩岸模糊路線，把話講得那麼明，那我們的人民需要保護的時候，政府又在哪裡？」

陳玉珍指出，目前看來我方的漁船到大陸泉州內海捕撈，已經進入大陸的領海，過去也有大陸漁船越界捕撈，被我方帶回調查，兩邊的執法單位都會做相對應的處置，雖然我方海巡有立即前往馳援，但大陸艦艇的噸數比較大，當時也已經進入大陸轄區，因此無法即時處理，當然有呼籲，但對方聲稱是在執法，就被帶回去。

陳玉珍續指，依照正常程序，帶回去調查後就會進行相關處置，但問題是現在與以前不同的是兩岸關係比較不好，並提到，大陸上次登檢觀光船也是因為越界，以前互動比較好的時候，可以用勸離的方式，當然現在大陸動作比較強硬，依法行事，也是兩岸關係比較緊繃的關係，今年2月金門事件沒有解決，當然會影響後續事件處理的發展。

陳玉珍說，兩岸人民的事務就由陸委會與大陸協商，相關調查處理完畢後，就儘快讓我漁民回來，接下來就視陸委會如何跟大陸溝通，和對岸溝通、讓人民安然返家，是執政黨的責任。

至於預計需多久時間？陳玉珍認為，3個月很基本，大陸漁船越界來捕魚，我方調查也差不多3個月，當然希望越快越好，但兩邊都有程序要走，過往案例費時3個月時間調查跑不掉。

