「開放陸生接受民主薰陶」　陳玉珍捍衛提案嗆綠委井底之蛙

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，澎湖、金門、連江得專案申請招收大陸地區人民、不受招生名額限制等，後相關提案都交付經濟委員會審查，遭民進黨立委抨擊為中國「開後門」。陳玉珍今（3日）受訪批綠委是井底之蛙，「從未到中國去看人家建設有多進步」，而開放陸生不僅能幫私立學校活起來，還可以接受民主素養的薰陶，對台澎金馬是很好的事情。

陳玉珍指出，自己跟陳雪生共同提案一定是可行的方案，但非常遺憾民進黨立委是井底之蛙，對社會進步都沒有概念，金門大橋從前興建時，因當時台灣機械設備不足，因此那時候也有專案核定，請中國相關船機設備幫忙蓋金門大橋。

陳玉珍舉例，廈門蓋大橋時蓋了兩年到三年，金門大橋蓋了十二年，這些井底之蛙的綠委從未到中國去看人家建設有多進步，台灣沒有船機設備，是因為公共工程量太少，只好去租用中國的船機設備，這些對幫助離島發展是有必要的，他們的費用也相對低廉。

至於陸生到金馬地區讀書，陳玉珍強調，這是很正面的提案，大家都知道台灣私立學校一一倒閉中，就是沒有學生，因此開放陸生不僅能幫私立學校活起來，還可以接受民主素養的薰陶，對台澎金馬是很好的事情，綠委都不去看這個世界，都不去看世界進步到哪裡了。

陳玉珍說，台灣進步事實上就是比較慢，因此我們應該充分應用各地的機械設備去幫忙公共建設，「這真的是很正面的提案！」且總統賴清德不斷提倡兩國論，那如果以這基礎來說，許多公共建設也開國際標，本來就希望各地廠商來協力，若對世界進步不瞭解，請去看看，不要只會扣紅帽子，不要只會講抗中保台。