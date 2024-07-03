「大進滿」5人1船遭陸海警扣押　海巡證實越界捕魚：全力營救

記者張君豪／台北報導

澎湖籍漁船在中國深滬外海水域遭中國海警登檢扣押，目前狀況不明，海巡署3日說明：昨晚20時14分，海巡署接獲澎湖籍「大進滿88號」漁船報案，該船在金門料羅港東北東方23.7海浬，遭到中國海警14521、14607兩船攔查，大陸海警人員並登船扣押人員和魚獲，海巡署立即調派最近的10081艇、3505艇緊急趕赴現場救援，並增援10039艇。

▲澎湖籍漁船大進滿88號闖大陸領海捕魚、遭中國海警扣押。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



海巡署指出，當晚21時14分，台灣10081艇遭3艘中國海警船攔組，當時我方船艇距離大進滿漁船還有1.6海浬距離，我方立即廣播要求海警船釋放我方漁船，中國海警悍然廣播回嗆「勿干擾中國海警執法」。





海巡署雷情系統及海巡艇雷達顯示，當時除現場3艘海警船外，對方另有4艘中國海警船趕赴現場集結，海巡署10081艇及3035艇持續廣播要求陸方釋放台灣漁船，海巡署人員為避免升高衝突停止追趕。

海巡署證實：大進滿88號漁船上共有5名船員，包含2名台籍船員及3名印尼籍船員，經查「大」船被陸方登檢位置距離中國晉江深滬鎮11.2浬，已在中國領海範圍內，台灣漁船違反大陸法規擅闖大陸領海捕魚屬實，加上現在為中國伏季休漁期間，目前海巡署透過陸委會、漁業署管道展開營救，呼籲陸方不要用政治因素處理這起事件，並應儘速說明理由、依程序放船放人。

►快訊／王柏傑酒駕內湖撞遊覽車 遭逮捕移送畫面曝光

►獨／平頭黑衣男持槍掃射民宅 真理褲長腿妹自摑淚求：別鬧了

►神鬼夫妻檔10年跌倒近千次！詐保5504萬 10年無業爽買農舍別墅

