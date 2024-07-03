綠委高舉手板抗議　轟國民黨開違法會議調查「鏡電視案」

▲綠委不滿國民黨召開「鏡電視案」聯席會 。（圖／翻攝直播）



記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團3日在交通、司法及法制聯席會議上，提案成立「鏡電視案」調查專案小組，不過，會議一開司法法制委員會召委鍾佳濱便表示，按規定聯席委員會調查，必須由院會交付，語畢後帶著司法法制委員會的委員離場，現場則留著其他交通委員會綠委，但最終綠營也因不滿藍委仍要繼續開會，最後高舉「違法會議 會議無效」、「藍白擴權 聯席會議應院會交付」手牌，全體離席。

鍾佳濱說，按立法院各委員組織法第13條，「各委員會所議事項，有與其他委員會相關聯者，除由院會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請院會決定與其他有關委員會開聯席會議」，司法法制委員會有接到通知要跟交通委員會聯席，但院會並無交付，這會議不合法。

▲交通、司法及法制委員會召開聯席會議討論成立鏡電視調查專案小組。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨立委陳雪生提到，目前僅有法案或預算案需要經院會交付委員會，召委才可以召開委員會聯席審查，這次的調查小組沒有要審查法案，因此不適用。

國民黨立委吳宗憲則說，條文規定是「得」，不是「應」，如果是「應」，聯席會就需要報請院會，但是條文是「得」，因此不用報請院會。

最後綠委們包含林俊憲、何欣純等人高舉「藍白擴權 聯席會議應院會交付」、「違法會議 會議無效」、「藍白擴權」等手牌，最後退席抗議；國民黨立委則舉「國會要改革 人民要真相」、「鏡電視申設案 成立調查小組」、「公開調查 怕什麼 面對國會監督」。