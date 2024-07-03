國民黨護樑反罷免　林右昌指「提油救火」：可能害謝國樑

▲民進黨秘書長林右昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，已經收到破4萬份連署書。民進黨秘書長林右昌今（3日）表示，依照過去經驗，第二階段（連署）通過的機率應該蠻高的；他並指藍營成立「守護基隆小組」，可能是在害謝國樑，是提油救火，因為國民黨還是無法理解，為什麼基隆市民這麼憤怒。

林右昌今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，主持人周玉蔻關注「拆樑」議題，林右昌說，他完全不認識「拆樑行動」的負責人，公民力量的強大真的不是一般政客的思考能夠去理解的，公民平日在上班，利用下班時間參與行動，這內在力量有多強大。

周玉蔻詢問，國民黨主席朱立倫、立委徐巧芯等人是否「提油救火」？林右昌表示，相信4萬份連署書超出許多人的意料，包括謝國樑自己，其實一開始並沒有連署的非常好，但是民怨持續累加，包括地方上的施政，永遠是全國倒數第一名。

周玉蔻追問，但藍營認為就是「民進黨在背後搞」？林右昌搖搖頭說，如果這樣認知，就再一次犯了認知上、戰略上的錯誤判斷。

周玉蔻續問，國民黨中央現在成立「護樑小組（指守護基隆小組）」？林右昌直言，說實在這可能是在害謝國樑，可能是提油救火，因為國民黨還是無法深刻理解，為什麼基隆市民這麼憤怒，要出來簽連署書不是這麼容易的，每一份都在街頭巷尾、流汗簽出來，這樣講那些人不是更生氣嗎？地方盛傳，很多人是要騎著Gogoro去罷免，令人很難想像，代表基隆人不再相信過去國民黨籠絡、給好處的那一套。

林右昌分析，照過去經驗分析，連署書簽到4萬多份，二階通過機率應該蠻高的，這是基隆政治史上的第一次。至於民進黨針對罷免是否會有相關態度，林右昌表示，這件事情不需要預設立場，市民、民團的觀點比較重要。

周玉蔻追問，林右昌身為前任市長，認為謝國樑應該被罷免嗎？林說，他還有其他身份，「我覺得不要這樣子」，國民黨就是一直想要把這件事情扭成政黨操作，身為民進黨秘書長，不需要對這件事情（表態）。

至於是否會去投票？林右昌說，到時候再說。如果罷免成功，民進黨要不要提候選人？林右昌說，這要罷免完再說，現在離那階段很遠，不要模糊焦點。