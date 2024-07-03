不甩陳雪生聯席調查鏡電視！　鍾佳濱率隊離場

▲交通、司法及法制委員會聯席會議，討論成立鏡電視調查專案小組，司法委員會召委鍾佳濱發言反對。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨籍交通委員會召委陳雪生3日開會討論跟司法法制委員會聯席調查「鏡電視調查小組」，會議一開始民進黨籍司法法制委員會召委鍾佳濱便表示，按規定聯席委員會調查，必須由院會交付，或由委員會召委提出，院會同意，他只收到開會通知，要求陳雪生說明，陳雪生並未正面回應，鍾佳濱結束發言沒多久，就帶著司法法制委員會的委員離場。

鍾佳濱說，按立法院各委員組織法第13條，「各委員會所議事項，有與其他委員會相關聯者，除由院會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請院會決定與其他有關委員會開聯席會議」，司法法制委員會有接到通知要跟交通委員會聯席，但院會並無交付，這會議不合法。

對此，陳雪生僅說，要尊重主席職權，要發言要先徵得主席同意。

民進黨立委莊瑞雄接著表示，鍾佳濱說的問題，陳雪生確實要回答，各委員會不能私自召開聯席會，且國會改革提出的立法院職權行使法46-2第二項，規定「裁判確定前之訴訟案件，就其偵查或審判所為之處置及其卷證，立法院不得行使調查權，尚未確定之訴願事件，或其他依法應獨立行使職權之機關，本於職權處理之案件亦同」，主席要說明。

兩人發言結束後沒多久，鍾佳濱便起身離開，稱要去司法法制委員會開會，莊瑞雄跟著離場，過程中也拉著同樣是司法委員會的羅智強及翁曉玲，翁曉玲仍留在交通委員會，目前司法法制委員會已在開會中。

對於民進黨團的質疑，國民黨立委吳宗憲指出，要請大家把條文的部分看清楚，現在他們所成立的調閱查小組不是要調閱偵查中的卷宗，大家不要再帶風向，偵查中的卷宗本來依法就不能調閱，他們沒有要侵害害檢察官的職權。

陳雪生則提到，今天的會議希望可以順利完成，之前成立過調閱小組，但似乎功能不彰，因此有調查小組成立的必要，且目前僅有法案或預算案需要經院會交付委員會，召委才可以召開委員會聯席審查，這次的調查小組沒有要審查法案，因此不適用。

陳雪生也說，本次修正通過之《立法院職權行使法》第45條「~，或經委員會之決議，設調查專案小組，~」與修正前「~，或經委員會之決議，設調閱專案小組，~」僅「調查」與「調閱」之差；因此修正前專案調閱小組成員均限本委員會委員參加，修正後條文也未見得由聯席會處理之規定。