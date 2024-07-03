修選罷法門檻能救謝國樑？　藍智庫：修法後進行中罷免案可適用

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨提出「公職人員選罷法」修正草案，綠委質疑自肥，要求如果通過下屆立委才能適用，民進黨團總召柯建銘更說，若真的修法，第一個效應就是把謝國樑送上「斷頭台」。國民黨智庫表示，根本不存在「自肥」爭議，並指綠扯出司法院大法官解釋第499號，卻故意不提「實體從舊、程序從新」法規適用上的重要原則，企圖欺騙不懂法律的社會大眾，智庫並強調，基於罷免門檻屬程序事項，基於程序從新的法理，修法後就可以適用於進行中的案件。

國民黨智庫指出，法律原則上不能溯及既往，只能向後生效，基於不溯既往的原則，「實體從舊、程序從新」是法規適用上的重要原則，亦即實體規定向後生效，「法律規範的事實發生在修法後，適用修法後的法律，而程序規定則適用新法，進行中的事件，涉及程序的部分，應立即適用修法後的法律。」

國民黨智庫強調，基於上述法理，立委修法延長「任期」，任期是實體事項，當然只能適用在「下一次選舉選出的立委」，立委修法「罷免門檻」，罷免門檻是程序事項，程序從新，修法後就可以適用在還在進行中的案件。

國民黨智庫提及，依「中央法規標準法」規定，如果這次修法成功，新罷免規定應自法律公布後生效，並沒有所謂「這一屆」或「下一屆」的問題，民進黨立委故意誤導這一屆不適用，恐怕才是一種自肥心態。