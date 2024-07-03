質疑國民黨「建網軍找狗仔」　王浩宇4人轉載假文件不起訴

▲王浩宇被控涉嫌偽造文書意圖使國民黨候選人不當選案，檢察官調查後處分不起訴。（資料照／翻攝王浩宇臉書）

記者劉昌松／台北報導

2022年地方九合一選舉期間，前桃園市議員王浩宇在臉書PO出1份文件，顯示國民黨要建構網軍，找「狗仔」跟拍候選人，文件中還有蔣萬安、徐巧芯等人簽名，涉嫌妨害名譽等罪。台北地檢署查出證實簽名是遭移花接木偽造的，但王浩宇不是可辨別真假的專業人士，3日將王浩宇和另3名從粉專「無良公關」轉貼的網友都不起訴，至於「無良公關」涉案部分另案偵辦。

2022年11月9日晚間，網友瘋狂轉傳一份「網軍建置計畫企畫書」，內容包括「重點針對民進黨北部地區縣市長候選人建制攻擊性議題計畫」，準備邀請國民黨文傳會正、副主委、國發院長林奕華、韓國瑜、蔣萬安等人，並建議「找狗仔跟拍縣市長候選人行程，重點針對『黑金、賄選、桃色』議題潑髒水，增加選民仇恨值。

▲徐巧芯控告上百名網友與粉專轉傳造假文件涉嫌誹謗。（資料照／翻攝徐巧芯臉書）

由於文件下方還有蔣萬安、洪孟楷、徐巧芯、李德維的簽名字樣，被部分網友翻出比對過去公開的公文書相同，一時間引起輿論熱議，徐巧芯率先蒐集流傳相關文件的帳號，依偽造文書、意圖使人不當選、加重誹謗等罪嫌，控告上百名「無良公關公司」等粉專及網友。

檢方調查確認，這份建網軍找狗仔的文件不實，不明人士取得蔣萬安等人的簽名圖檔後，以電腦軟體剪貼到文件上，讓人一時難以辨認，而王浩宇比「無良公關」晚了10分鐘才貼出這份文件，同時發言「這真的假的？」只是質疑，沒有惡意。另外廖姓、方姓、姚姓3位網友則是單純轉載，並未評論，考量文件提到的內容與人物，不是具有公職就是與選舉相關，屬可受公評之事，因此處分王浩宇等4人不起訴。

至於無良公關的粉專管理人張朝龍、陳冠宇被控偽造文書等部分，因為先前2人提出有網友比他們還早貼文等事證，一度獲得檢察官處分不起訴，但案經高檢署再議發回，目前已由北檢重新分案調查。