澎湖漁船遭陸海警強行押走　張競曝航跡圖：可能已進入「內水」

▲ 中華戰略學會研究員張競 。（圖／記者任以芳攝）

記者郭運興／台北報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間於金門外海作業，遭中國海警船強行登檢，更控制此艘漁船及船員6人，押往圍頭沿海。後續政府將透過兩岸管道協調，要求中國釋放船員。對此，前海軍中權艦艦長、中華戰略學會研究員張競今（3日）貼出航跡圖，他表示，此船被攔捕時的船位，極有可能不是在「大陸領海」，而是已進入「內水」。

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8點10分於金門外海作業，遭中國海警船靠近，並且拍照、強行登檢，更控制此艘漁船及洪姓船長、5名外勞，共計6人被押往圍頭沿海，事件發生後，海巡署收到求救，立刻調派10081艇、3505艇前往救援，考量現場中國海警船多達7艘，增派10039艇救援，最終未果。基於時空因素及為避免升高衝突，海巡署決定停止緊追，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調，要求中國釋放漁船與船長、船員。

張競於臉書貼出多張航跡圖照片，內容為「大進滿88號」漁船的航跡圖，圖中可見該船最後一個AIS（自動識別系統）回報點，顯示在「福建省晉江市圍頭角」一帶。

對此，張競認為，「大進滿88號」被中國海警攔捕時的船位，極有可能不是在「大陸領海」，而是已進入「內水」，他補充，請將烏坵嶼及東碇嶼兩島連線，對比航跡圖就可以知道真實狀況。

▼前海軍中權艦艦長張競貼出航跡圖。（圖／翻攝自Facebook／張競，點圖放大）

另外，根據「海岸巡防署對內水管轄權研析意見」，依照聯合國海洋法公約規定，領海基線向陸一面的水域構成國家內水的一部份。故凡領海基線向陸之水域均是內水範圍，包括潮間帶、海岸與領海基線間之海洋、海港、河港、內河、湖泊等。

而「海岸巡防署對內水管轄權研析意見」更提及，就政治層面言，內水所發生之任何事情，均在沿海國密切注視下，倘若對內水，進行任何破壞沿海國和平與公序良俗之行為，無異是在沿海陸地，領土上進行，勢將產生政治爭端。

▼前海軍中權艦艦長張競將烏坵嶼及東碇嶼兩島連線，對比航跡圖。（圖／翻攝自Facebook／張競）