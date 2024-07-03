攔檢地點曝！澎湖漁船「陸領海遭押」　海巡艇追進「內水」急退

記者劉人豪／台北報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8點10分在金門外海作業，遭陸海警船強行登檢，更控制此艘漁船及船上5人，押往福建圍頭港。「大進滿88號」於陸方領海被攔後遭帶回，海巡艇也一度緊追進入陸方「內水」領海，該處距晉江岸際5.4浬、中方領海基線內2.9浬，已經可以看到晉江岸際的燈光，海巡署為避免升高衝突，停止緊追。

▲澎湖漁船被陸方帶回，海巡艇追到「內水」為避免升高衝突，停止緊追。（圖／海巡署提供）

根據「海岸巡防署對內水管轄權研析意見」，依照聯合國海洋法公約規定，領海基線向陸一面的水域構成國家內水的一部份。故凡領海基線向陸之水域均是內水範圍，包括潮間帶、海岸與領海基線間之海洋、海港、河港、內河、湖泊等。

而「海岸巡防署對內水管轄權研析意見」更提及，就政治層面言，內水所發生之任何事情，均在沿海國密切注視下，倘若對內水，進行任何破壞沿海國和平與公序良俗之行為，無異是在沿海陸地，領土上進行，勢將產生政治爭端。

▲澎湖漁船在陸方領海遭陸海警攔檢。（圖／海巡署提供）

海巡署指出，接獲澎湖籍「大進滿 88」漁船船主報案，其於金門料羅港東北東方 23.7浬（限制水域外 17.5浬、中線以西25浬），遭中國海警14057、14603 等2艘登檢扣押，立即調派線上10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援，採攔截航線深入船隊中，試圖救援「大進滿 88」，並增派 10039艇緊急出勤前往協處。

海巡署表示，21時14分，10081艇遭3艘中國海警船攔阻（距「大」船1.6浬、距晉江岸際5.4浬、中方領海基線內2.9浬、距金門北碇13浬），立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，對方亦向我方廣播喊話，要求勿干擾，另本署偵獲周邊尚有4艘中國海警船往現場集結，本署10081艇及 3505 艇持續廣播要求釋放「大」船未果，由於海巡署船艇已深入對方領海基線內，為避免升高衝突，停止緊追。

▲澎湖漁船在陸方海警帶回時，海巡艇追到內海位置，為避免升高衝突，停止緊追。（圖／海巡署提供）

海巡署說明，2200時，「大」船已遭中國海警船帶往圍頭港。並經查本案「大」船被登檢位置距中國晉江11.2浬，且目前為中國伏季休漁期間，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協洽中方，期儘速釋放「大」船人船。