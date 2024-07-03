台船21年來越界遭陸登檢17次扣11船　海巡曝關鍵：伏季休漁導致

記者張君豪／台北報導

中國海警2日深夜在晉江領海查扣台灣澎湖籍漁船大進滿88號，海巡署調閱相關資料指出：中國海事及漁業相關規定有伏季休漁期間，禁止漁民在海域進行捕撈作業，但台灣和中國漁民相互越界捕魚狀況仍多，經查中國公務船2003年起以越界捕魚為由登船攔查台灣漁船，不包含本次大進滿漁船就已有豋檢紀錄17艘、被陸方扣押11艘、經繳清罰款後釋放，另外6艘則是在海域交由台灣海巡署帶回處理。



▲大進滿漁船案遭陸方扣押海巡署副署長謝慶3日上午對外說明 。（圖說下同／記者張君豪攝）



海巡署資料顯示，早在2003年7月11日，澎湖籍包含龍福滿6號等5艘漁船在澎湖七美西南方103浬作業遭陸方認定違反大陸伏季休漁規定、遭大陸漁政船扣押，5艘漁船在繳清罰鍰後13日返回澎湖。

2005年7月24日，大陸漁政船同業在澎湖七美西南方89浬，查扣澎湖籍大和勝號、昇偉祥號等6艘作業漁船，台灣6船同樣遭陸方認定違反大陸伏季伏漁規定，6船也是繳納罰款後在26日獲釋返航。





2007年7月28日澎湖極大和、昇祥等6艘漁船在澎湖花嶼西方4浬海域作業，遭大陸漁政船登檢認定違反大陸伏季休漁規定，所幸當時經海巡署人船到場協商後由海巡人員護航返回。

2015年9月21日台灣德旺2號漁船報案，通報該船林姓船長不明原因落海，金門海巡隊展開救援，並在金門國墩東北方海域發現林姓船長遺體，經打撈後帶回，陳姓船員指控當天有不明船舶靠禁漁船，遭疑似公安人員登船檢查。

2023年3月14日，台灣籍漁船大龍號在中國大伯島海漁遭中國公務船取締，該船因通報引擎故障停泊在大伯島淺礁、位處中國領海內，遭中國公務船登船臨檢，海巡署透過兩岸執法窗口、查出大龍號遭陸方扣押到泉州石井港調查、經查無違法後，15日傍晚放行該船。

2024年2月19日，台灣客輪初日號在烏沙角西北方遭2艘中國海警船登船臨檢，船上旅客歷經中國海警人員盤查半小時後，由海巡署到場支援船艇伴航返回。

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