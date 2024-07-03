快訊／午後雨勢來了！8縣市大雨特報　下到晚上

▲氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

對流發展旺盛，中央氣象署今（3日）下午3時25分針對8縣市發布大雨特報，降雨時間持續到晚上，慎防雷擊及強陣風。另氣象署針對4縣發布大雷雨即時訊息，警戒持續近1小時。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園至嘉義及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

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▲8縣市發布大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署並針對4縣發布大雷雨即時訊息，包括雲林縣、嘉義縣、南投縣、彰化縣持續時間至下午4時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。

▲雲林縣、嘉義縣、南投縣、彰化縣發布大雷雨訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今日東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後台南以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨甚至是豪雨發生的機率，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

大雨特報

影響時間：3日下午至3日晚上

＊大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區

大雷雨即時訊息

影響時間：3日白天

＊警戒區域：雲林縣、嘉義縣、南投縣、彰化縣