未來10天降雨趨勢曝　賈新興：天氣一樣熱

▲全台持續高溫炎熱 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

炎炎夏日，各地持續出現高溫，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（3日）在臉書表示，「天氣一樣的，熱啊」，並說明未來10天的降雨趨勢，明天午後，山區及嘉南一帶有局部短暫陣雨。

中央氣象署今一早發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

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賈新興指出，周五午後，新竹以南山區及嘉義以南有局部短暫陣雨。周六清晨，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後山區、台南以南及宜花有零星短暫陣雨。

▲未來10天降雨趨勢。（圖／翻攝賈新興Youtube頻道）

他說，周日台東及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，花東山區亦有零星短暫雨。下周一午後，西半部有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二至下周五偏西南風，清晨至白天中南部沿海有零星短暫雨，台東有焚風發生的機率，午後除台東以外，其他地區有局部短暫陣雨，小琉球下周五至下周六，中午前易有雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高。