永和炸雨「14:30像晚上」驚呆全場　台北人認證：突然昏天地暗

▲永和下午2點多像晚上。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

受到午後對流雲系發展旺盛的影響，中部以北、宜花地區及各地山區都有局部短暫雷陣雨。一名網友就拍下，下午2點半的永和街景，只見大雨滂沱且天色一片黑，看起來就像晚上；而畫面也掀起熱議，許多網友驚呼，「估計有人發了個驚天地泣鬼神的毒誓」、「公館也是大雨黑濛濛」。

網友稍早在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，透露他現在人在永和，而照片所攝時間是下午2點30分，只見外頭雨勢不小，天色也相當昏暗，乍看會誤以為是晚上。

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對此，網友們紛紛回應，「泰山雷雨交加，但還是很亮」、「我在桃園，目前不敢亂發誓，天打五雷轟啊」、「台北真的突然就昏天暗地」、「超級恐怖，還好今天出門早」、「板橋現在跟你一樣」、「大暴雨+大暴雷，土城」、「天黑了，回家睡覺吧」。

▲台北市、新北市、桃園市有大雷雨。（圖／氣象署提供）

另外，不少中南部人則表示，其所在地艷陽高照，「14：41，高雄看守所外面，真是窗外有藍天」、「太舒服了，中部熱到快融化」、「真羨慕，中部超熱」、「現在彰化市豔陽高照熱爆」。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以北、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。