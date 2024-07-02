明天13縣市高溫警示「南部紫爆」　西半部防午後雷雨彈

▲明天各地依舊高溫炎熱。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡亞樺／台北報導

全台熱烘烘，中央氣象署發布明（3日）13縣市高溫資訊，可能出現38度極端高溫；氣象署表示，明天各地高溫炎熱，午後西半部及各地山區有短暫雷陣雨，周四起環境盛行東南風，屆時中南部比起北部更會下雨，甚至有局部大雨發生的機會。

氣象署指出，明日台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

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▲明日高溫炎熱，南部地區「熱到發紫」。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員林定宜說，明天各地晴到多雲、高溫炎熱，西半部地區普遍35至37度，東半部約32至34度。午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部、各地山區可能局部大雨發生機率，高雄與屏東沿海空曠地區較強陣風出現。

他說，周四到周六吹東南風，中南部、各地山區都有局部短暫雷陣雨，東南部、恆春半島偶爾有零星短暫陣雨。周五到周日因太平洋高壓勢力強，大台北出現37度以上高溫的機率，周六在南部及中部以北山區，午後有局部較大雨勢發生。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，周日到下周二晴到多雲，但是台東、恆春半島偶有零星短暫陣雨，西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，尤其周日、下周一大氣不穩定，吹東南風水氣較多，中南部及北部山區有局部大雨發生的機率。