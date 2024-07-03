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1圖看降雨趨勢「下最大」時間曝　全台高溫炎熱多處紫爆

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今(3日)指出，太平洋高壓的影響，未來各地仍是高溫炎熱，未來3天高壓增強，午後雷陣雨稍微減少，但周日到下周二的午後雷陣雨範圍又會擴大，西半部、東半部山區易出現短延時大雨的現象，而周五到周日大台北地區出現37度以上高溫。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

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氣象署預報員李孟軒說，今一早台灣上空雲量偏少，太陽輻射加熱作用明顯，目前太平洋高壓範圍從日本南方海面延伸到南海，區域偏大，造成南邊熱帶擾動發展相當侷限。

高溫方面，李孟軒指出，未來3天各地普遍33至36度，尤其偏山區、內陸地區有37度以上高溫，明天高溫預估落在南部近山區陸地，有36、37度以上高溫。周五到周日大台北地區局部出現37度以上高溫，紫外線容易達到危險級。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來氣溫持續炎熱，南部、大台北地區「熱到紫爆」。（圖／氣象署提供）

他說，台灣本身高溫不只是海溫調節的因素，今一早太平洋高壓偏強、雲量偏少，在太陽輻射加熱明顯，因此局部地區溫度較高，今天背風側的南部就有36以上高溫，還有熱島效應關係，大台北地區溫度也比較偏高。

降雨方面，李孟軒表示，今天在西半部、宜蘭、花蓮及中南部山區，午後有局部雷陣雨發展，留意伴隨短延時的強降雨，中部以北山區甚至有短延時豪雨發生的情況。

他說，周四到周六太平洋高壓稍微偏強，午後雷陣雨範圍縮小，但中南部及各地山區仍要留意午後雷陣雨，周五、周六清晨到上午這段時間中南部沿海有零星降雨。

李孟軒表示，周六開始高壓有減弱趨勢，周日到下周二午後雷陣雨範圍增廣，西半部、東半部山區留意午後雷陣雨，雨勢容易出現短延時大雨，伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風。

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