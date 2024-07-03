殘疾女童遭8人集體性侵！下課拖進廁所　「惡狼竟是男同學」

▲西班牙發生駭人校園性侵案，加害者全都不滿14歲。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

西班牙發生駭人事件，一名12歲殘疾女童在學校廁所遭「至少8名同學」集體性侵，卻因為加害者年齡不滿14歲，全都逃過法律制裁，消息一出震驚社會。

《每日郵報》報導，此案5月發生在安達盧西亞自治區（Andalucia）賽維利亞（Seville）。根據受害者家屬說法，女童下課時間被帶到偏遠女廁，遭8名男孩集體性侵，她事後行為極度異常，不願意上學、吃飯或睡覺，還會反覆拉扯自己的頭髮，甚至整個人摔倒在地，數日後才向祖母吐露實情。

女童就醫檢查後，被醫療團隊證實遭受性侵。但根據西班牙法律，必須負擔刑事責任的年齡為14歲，而所有涉案男孩都介在12歲至13歲，因此少年檢察官辦公室無法進行任何形式的調查，案件被轉交給兒童保護服務部門處理。

此案引發西班牙民眾的強烈反彈與抨擊，許多網友在社群媒體上表達憂慮與不滿，「如果不趕快通過立法，這些暴行將持續發生」、「這個社會到底怎麼了？我們顯然在鑄下大錯，並且對孩子們造成傷害。」

安達盧西亞相關機構負責人在記者會上表示，自治區政府與檢方持續保持聯繫，「從現在開始，我們要做的是啟動所有保護女童的機制，調查這些行為的根源，並且採取適當措施。」