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英66歲變態校長戀童遭逮！開車載女童「玩尿逼口交」　稱對方性玩具

▲▼英國變態校長福登涉嫌性侵4名未成年少女，遭重判17年徒刑。（圖／翻攝自Liverpool Echo）

▲英國變態校長福登涉嫌性侵4名未成年少女，遭重判17年徒刑。（圖／翻攝自Liverpool Echo）

記者羅翊宬／綜合報導

英國北威爾斯地區一名66歲的高中校長，雖然擁有一張令人尊敬的外表，然而如此面孔底下卻隱藏著驚駭世人的戀童癖好，他居然利用職務之便虐待4名女孩，瘋狂迷戀尿液的他開車載女孩們到郊區，不僅逼女孩們為他口交，甚至還稱對方為「性玩具」，最近遭法官重判17年徒刑。

根據BBC、鏡報等英媒，現年66歲的男子福登（Neil Foden），來自英國威爾斯威康郡自治市的舊科爾溫（Old Colwyn），他曾擔任格溫內斯郡（Gwynedd）一所學校的校長和另一所學校的策略負責人，因為涉嫌性侵至少4名未成年少女兒從今年5月起進入審判程序。

隨著福登性侵第5名少女的罪名不成立，他被法官判處17年有期徒刑。

▲▼福登涉嫌性侵4名少女，犯罪事實達19項。（圖／達志影像）

▲福登涉嫌性侵4名少女，犯罪事實達19項。（圖／達志影像）

法官羅蘭茲痛訴，「一個令人尊敬的男人，隱藏了另一個可怕的秘密，那就是對年輕少女的癡迷！你以為沒有人敢反抗你，你相信受害者永遠不會透露真相。很明顯，假如受害者沒有勇氣、失去家人的支持和警方持續縱容，你很可能會繼續犯罪。你毫無悔意，沒有體認到你的行為構成嚴重的傷害。」

報導指出，福登於1989年擔任該校的副校長，並於1997年接下校長一職，同時是某中學的策略負責人，他遭到5名女孩指控曾於2019年1月至去年9月實施性侵與性虐待，犯案地點包括他的轎車內、飯店房間，法庭審判時還播送一段影片，畫面中福登握起其中一名女孩的手，當時女孩坐在後座，而他則坐在駕駛座。

其中一名女孩曾經向其他成年人展示她和福登「在一起」的相片、含有口交相關訊息的螢幕截圖，才導致福登終於東窗事發、遭到警方逮捕。

法庭還指出，福登會開車接送未成年女孩，將其送往靜僻且人跡罕至的地方，尋找向女孩下手的機會。其中一名女孩透露，福登曾稱呼她為「專屬他的小性玩具」。

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